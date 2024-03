“Al VAR lo elogian en Europa y lo critican en Argentina”

Sereno, reflexivo y locuaz. No tiene el celular de Dios como su suegro, Carlos Bianchi, pero sí tiene un teléfono para conectarse vía videollamada con sus seres queridos mientras brindaba una rueda de prensa a un puñado de medios amigos del club que en el atardecer del último día de febrero se acercaron al predio de City Bell. Así es Eduardo Domínguez: un personaje que dista mucho de su imagen firme y dura que tenía como jugador.

“Ahora valoro mucho más la vida. Mi familia y mis hijos no son mucho: son todo para mí. Y desde que decidí ponerme en pareja con mi señora evolucioné y experimenté un cambio en mi vida”, confesó en lo más íntimo de una charla que se extendió por más de una hora.

Mientras el sol se escondía entre el horizonte con nubes que pintaba un desolado campo de golf en Estudiantes, el entrenador del equipo redobló la apuesta y ante la consulta del diario Hoy no escondió en reflejar cuál es el objetivo para el año 2024, luego de que, hace poco más de dos meses, el equipo ganara la Copa Argentina. “Sueño con redoblar. Quiero volver a ganar la Copa Argentina. Estamos a cinco partidos de eso y quiero volver a ganar”, expresó “El Barba”, quien se mostró sereno y pausado para contestar cada consulta.

El partido contra Godoy Cruz está a la vuelta de la esquina, pero más allá de la formación y el invicto que se ponga en juego en Mendoza, el entrenador se metió de lleno en temas muchos más profundos como las reiteradas lesiones de Guido Carrillo que condicionan sus planteos tácticos.

“No nos queda otra más que acompañarlo. El club lo va a acompañar. Antes de volver a Estudiantes, Guido hizo consultas en Europa con médicos en Italia para saber por qué le pasaba esto que hoy le pasa. Pero lo vamos a acompañar. Yo prefiero que juegue 40 o 60 minutos y no forzarlo a que juegue un partido y después que se quede afuera de las canchas todo un mes porque se vuelve a lesionar”, expresó el entrenador.

Con relación al recambio que tuvo el equipo en el verano, Domínguez destacó que el “grupo” hizo que no se noten las ausencias de los jugadores que se fueron.

“Cuando llegó a Estudiantes, Leonardo Godoy no era el mismo jugador que llegó. No tenía el mismo nivel. El Corcho Rodríguez, lo mismo. Aunque Enzo (Pérez) hizo todo para que no se sienta su ausencia. Este equipo hizo mucho en poco tiempo. Y a veces les tengo que decir a los jugadores que miren para atrás y se pregunten cuántos partidos perdieron en los últimos meses y cuántos ganaron. La respuesta lo dice todo”, comentó.

El entrenador del Pincha, además, confesó que no se maneja con WhatsApp y que no entiende cuando una persona siente que le faltan el respeto porque “le clavan el visto”.

“Son manejas de comunicarse. Yo si te quiero decir algo o me quiero comunicar con vos, directamente te llamo o espero que vos me llames para hablar”.

Por último, Domínguez también reveló que no estaba al tanto de que en Estudiantes habrá renovación de autoridades en abril y espera que pueda seguir Marcos Angeleri: “No me comentaron nada, pero creo que todo va a seguir”.

De esta manera, el técnico que hoy dirigirá una práctica de fútbol en la cancha 1 antes de viajar a Mendoza se mostró suelto, comprometido con el proceso y aprovechó para deslizar una crítica hacia los que opinan del VAR. “Cuando anularon una jugada por el VAR en un partido de Premier League dicen que es off side milimétrico. Ahora, el otro día en el clásico, dijeron otra cosa. A nosotros también nos cobraron cosas polémicas contra San Lorenzo y yo le doy la derecha a la tecnología. Para eso está”, concluyó Domínguez.

Viernes de fútbol y definiciones de cara al partido con Godoy Cruz

Si bien en el cuerpo técnico ve a Godoy Cruz como una buena oportunidad para medirse, Eduardo Domínguez entiende que a su equipo se le viene una seguidilla importante de partidos, por lo que podría guardar alguna pieza y administrar cargas de cara al objetivo del miércoles 13 de marzo frente a River por la final de la Supercopa Argentina.

Por esta razón, desde ayer El Barba empezó a intensificar en las tareas y a diagramar un probable once para visitar al Tomba.

Ayer se ordenaron trabajos físicos y cerca del final el grupo trabajó con pelota la parte táctica.

Para hoy, en cambio, habrá una práctica de fútbol para definir la formación y de allí de espera la definición para conocer el equipo que intentará prolongar el invicto el domingo a las 17 en Mendoza.