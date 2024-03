Cuestionado: el ciclo Madelón empieza a tambalear

"Peor que esto no se puede jugar”, es una frase que se lee o escucha mucho, a veces cierta, otras tantas no, pero anoche en el Bosque quedó claro que Gimnasia sufrió y mereció perder ante Instituto, en un resultado que fue corto y pudo haber sido una catástrofe. Pasados varios minutos del desenlace, Leonardo Madelón brindó un monólogo ante los medios, ya que no aceptó preguntas de los periodistas presentes en la sala de conferencia.

Comenzando con su testimonio, Carol manifestó: “Son momentos difíciles, después de perder un partido así. Esperamos otro rendimiento aunque tuvimos un cambio en el equipo, tuvimos picos bajos, yo me hago cargo como cuerpo técnico de este partido. Hay que levantarse rápido, resilientes, hoy era ganar y quedar a un punto de los de arriba. Hay otro partido la semana que viene”.

Y agregó: “Pudimos empatar, los cambios que hicimos fue para buscarlo. Enseguida tuvimos otro error y vinieron los goles. Hay que hacerse cargo, duelo, porque hay un grado de impotencia grande”.

“Los chicos tienen que estar tranquilos, nosotros sabemos de esto, estamos en Primera por un logro del año pasado, tenemos derecho a seguir creciendo. El hincha no estará de acuerdo con esto, yo tampoco, no voy a buscar excusas en el arbitraje o el VAR”, añadió.

Continuando con su parecer, el DT lanzó: “Simplemente estoy tranquilo, bien, al hincha, hoy quedamos en deuda, nosotros lo sabemos y las deudas se pagan rápido, con Argentinos tenemos una final y vamos a poner a todos en vereda, nadie tiene derechos adquiridos y se arranca de cero. Siempre con respeto en la camiseta y no le vamos a fallar”.

Y cerró: “No sé si Instituto termina ganando bien o lo pierde Gimnasia, se dio así, quedaste con dos jugadores menos y había que evitar que fuera una catástrofe”.

Mammini mostró su fastidio

El delantero albiazul, Ivo Mammini, fue uno de los pocos protagonistas que habló luego de la caída en el Bosque frente a Instituto de Córdoba. El atacante mostró su dolor por la dura derrota ante la gente. “No le pudimos dar una alegría a la gente”, deslizó el artillero.

“Lo pagamos caro, el gol fue boludo, después viene la expulsión, lo pudimos empatar y no pudimos hacer pie”, sostuvo el atacante en diálogo con los medios.

Sobre la expulsión de Abaldo, el punta marcó: “Veníamos enfocados, bien, jugar con uno menos es muy difícil, pudimos empatarlo pero nos meten el segundo ellos, viene la expulsión y nos hacen el tercero”.

“Este partido era para meternos en el lote de los de arriba. No lo aprovechamos y lo pagamos caro”, cerró.

Clima caliente en el Bosque

Gimnasia tuvo una actuación para olvidar en el Bosque. La dura derrota contra Instituto caló hondo en todo el mundo albiazul, ya que tanto jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y hasta los hinchas se sintieron muy afectados por lo que fue el rendimiento de los de Leonardo Madelón, que pese a cierto empuje en el inicio del complemento, terminó sufriendo el partido.

En el entretiempo del encuentro con la Gloria un fanático se descompensó en la tribuna de avenida 60 y tuvo que ser atendido por los médicos, en un momento delicado para todos los presentes en ese espacio.

Por otra parte, al consumarse el último tanto del elenco cordobés, Mariano Cowen decidió abandonar su lugar en el palco de la René Favaloro, ya que la situación empezó a tomar temperatura y quiso evitar algún incidente.

Finalmente, los futbolistas del Lobo se fueron insultados por gran parte de los espectadores y un silbido generalizado en el final, ya que la actuación fue muy pobre, con muchos reproches por lo brindado en el campo.

Lo que viene para el Lobo

Luego de lo que fue la presentación del primer equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata ante Instituto de Córdoba en el estadio Juan Carmelo Zerillo, el plantel principal del Lobo deberá dar vuelta la página para planificar lo que viene en el campeonato argentino.

Es que los dirigidos técnicamente por Leonardo Madelón deberán afrontar el próximo miércoles un partido muy duro, en el Diego Armando Maradona de La Paternal, donde el rival por la novena fecha será Argentinos Juniors, desde las 17.00, en el marco de la novena fecha de esta Copa de la Liga que va llegando a su final abruptamente. Todo pasa muy rápido en el fútbol argentino.

Lo concreto es que el conjunto albiazul volverá a los entrenamientos en las próximas horas para empezar a trabajar en este compromiso, con la premisa de recuperar a Leonardo Morales en la defensa, como también buscar al reemplazante de una pieza clave como Matías Abaldo, el uruguayo que no podrá decir presente con el Bicho, en una baja más que sensible, sumada a la de Yonathan Cabral.