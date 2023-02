Alemania ya se prepara para la Eurocopa 2024

Pasado el Mundial de Catar en el que la Selección Argentina levantó el trofeo después de 36 años, el fútbol de selecciones también tendrá dos competencias importantes en el corto plazo. En nuestro continente, se disputará la Copa América, de la cual el equipo de Lionel Scaloni es el campeón defensor. Sin embargo, en el Viejo Mundo también ya se preparan para la Eurocopa, que tendrá como anfitrión Alemania en 2024.

En este sentido, el país organizador fue elegido en la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en Nyon el 27 de septiembre de 2018. Cabe destacar, que además de los teutones, Turquía fue había sido el único otro país que presentó su candidatura para celebrar este certamen. Desde su reunificación, es la primera vez que Alemania es sede, ya que anteriormente, la República Federal de Alemania organizó la edición de 1988.

¿Cuáles serán las sedes?

Las diferentes sedes son en Berlín (Olympiastadion Berlín), Colonia (Cologne Stadium), Dortmund (BVB Stadion Dortmund), Düsseldorf (Düsseldorf Arena), Frankfurt (Frankfurt Arena), Gelsenkirchen (Arena AufSchalke), Hamburgo (Volskparkstadion Hamburg), Leipzig (Leipzig Stadium), Múnich (Allianz Arena) y Stuttgart (Stuttgart Arena).

Partido inaugural y final

La fase final de la UEFA EURO 2024 está prevista del 14 de junio al 14 julio de 2024. Así las cosas, y si bien el Olympiastadion de Berlín será el escenario de la final el domingo 14 de julio, la anfitriona Alemania disputará el partido inaugural de la UEFA EURO 2024 en el Fussball Arena München el viernes 14 de junio.

¿Cómo es el formato de clasificación?

Las 53 selecciones participantes fueron repartidas en 10 zonas (siete de cinco equipos y tres de seis), a partir de su posición en la Nations League 2022-2023. Todos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, de marzo de 2023 a noviembre de 2023. Los dos primeros de cada grupo estarán clasificados automáticamente a la Eurocopa y se unirán a Alemania, el organizador.

Los últimos tres billetes se distribuirán mediante repescas (semifinales y final) en marzo de 2024, que afectarán a los 12 equipos no clasificados mediante las eliminatorias y designados mediante sus resultados en Nations League. Así, los vencedores de grupo de las Ligas A, B y C de la Nations League se aseguran una segunda oportunidad para clasificar si no lo logran mediante la clasificación.