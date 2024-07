¿Amistoso con público en el Bosque?

Este sábado a las 9:30 se dará el primer encuentro amistoso de Gimnasia en esta pretemporada donde recibirá a Camioneros en el Juan Carmelo Zerillo, donde por ahora no será abierto al público. Esto sucede porque la intención del Lobo era que se abran las puertas del estadio para que la gente tripera pueda ver la práctica y que la entrada sea a cambio de donar un alimento no perecedero, aunque hubo un impedimento que por ahora no permite esto.

Desde la seguridad le advirtieron a la dirigencia tripera que si abre las puertas al público en general para dicho amistoso, deberá pagar un operativo policial con una cantidad de efectivos casi similar a lo que suele haber en los encuentros por la Liga Profesional, por lo que por ahora está desechada esa posibilidad. Sin embargo según pudo averiguar El Clásico, desde calle 4 siguen buscando destrabar esta situación para que el amistoso sea abierto y será una negociación que seguramente durará hasta el viernes incluido.

Encima este será el único amistoso que se disputará en La Plata ya que la semana que viene, la última prueba antes de la reanudación del torneo será en el Tomás Adolfo Ducó frente a Huracán. Esta era la principal razón por la que se buscaba que el sábado en el Bosque, la gente Mens Sana se pueda acercar a ver al equipo de Marcelo Méndez y que no sea solamente abierto a la prensa.

Avances en la tribuna Basile

Esta semana comenzó la instalación de las 16 columnas para levantar la escalera que permitirá a los hinchas albiazules acceder a la tribuna Basile Alta, que en esta etapa contará con una capacidad para 1.350 espectadores.

El montaje de las estructuras demandará al menos dos meses, dependiendo de factores climáticos y disposiciones técnicas ligadas a la colocación de las estructuras o espacios y maniobrabilidad de las grúas. Por otro, se están llevando a cabo labores para cumplimentar la habilitación de la segunda bandeja de la Platea H que incluyen trabajos de herrería, cerramientos perimetrales, tándem para butacas, barandas de contención e impermeabilización.

Cabe recordar que el núcleo de escaleras y ascensores es un edificio que ocupa una superficie aproximada de 360m2, con una altura de 22m. El mismo va a permitir conectar los distintos niveles de la tribuna, optimizando su uso. Además, es una estructura modular que puede adaptarse a las eventuales reformas que se hagan en el estadio.

Las escaleras de 6 metros de ancho brindarán al socio una evacuación más rápida y segura, permitiéndole ingresar y salir directamente desde avenida 60, que constituirá un nuevo ingreso al predio.