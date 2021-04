Aníbal Fernández asume la presidencia de la Confederación Argentina de Hockey

Este sábado Aníbal Fernández resultó electo Presidente de la Confederación Argentina de Hockey por unanimidad. Será su segundo mandato. Así lo anuncianciaron de forma oficial sus distintas plataformas online.

En este sentido informaron que la Asamblea Ordinaria se desarrolló bajo la presidencia del Ing. Miguel Grasso, mediante la aplicación ZOOM como consecuencia de la vigencia del Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio dispuesto por DNU 297/2020, normas complementarias relacionadas con la Pandemia COVID 19, y en función a lo establecido por la Inspección General de Justicia en su Resolución N° 11/20.

En la reunión participaron 34 de las 35 entidades afiliadas activas, que representan el 99 % de los votos de la CAH.

En la página oficial de la disciplina además publicaron las sensaciones del presidente electo. Las compartimos:

-¿Quién te convenció para postularte por primera vez en la Confederación Argentina de Hockey?

-Fue el "Chapa" Retegui. No era para nada fácil, me animé, me postulé, competí y gané. Fue el 27 de abril de 2013. Tenía en la cabeza (como ahora) un montón de cosas y por ello, el 2 de junio viajé a Barcelona para hablar con el presidente de la FIH. Me recibió con mucha calidez, le hablé de mis ambiciones, entre ellas que el seleccionado de caballeros fueran top 5 en el mundo. La historia ya la conocen: medalla de oro en los Juegos Olímpicos y primeros en el ranking.

-¿Por qué renunciaste?

-Que soy un político profesional, no es novedad. Por supuesto que no se mezcla con el hockey. Hubo en nuestro país un período de cuatro años donde nos persiguieron, incomprensiblemente y con saña. Comprendí que por hacerle mal a mi persona, le harían mal al hockey. Viajé a Londres para reunirme con el presidente de la FIH a quien comuniqué mi idea de renunciar. Me acompañó en la decisión y me felicitó porque le prometí que haría muchas cosas y terminaría cumpliéndolas en el 100 por ciento de los casos. Todo lo que nos propusimos se logró.

-¿Por qué hablas de una persecución?

-No tiene sentido agrandar las cosas. Son de otro ámbito. Hasta una causa penal inventaron por la inversión en canchas en todo el país. Hace unos meses, el juez que entendía en la causa, ordenó el archivo de la misma por inexistencia de delito.



-El 28 de junio de 2016 renunciaste al cargo de presidente y ahora volvés. ¿Por qué?

-Me llamaron dirigentes y con sumo placer atesoro el llamado de varios jugadores, invitándome y me satisfizo la idea. Creo que hay mucho por hacer y vamos a colaborar para hacerlo.

-¿Con qué hockey te encontrás cinco años después?

-Con un muy buen hockey, de un muy buen nivel. Los argentinos somos distintos, nos respetan en el mundo y queremos valernos de eso para seguir siendo respetados. Hay que apostar para ocupar el lugar estratégico que tenemos en el mundo.

-Más allá de objetivos, ¿qué te proponés para este segundo mandato?

-Son muchas las cosas que hay que hacer para estar entre los mejores del mundo. Hay que cambiar el estatuto. Es viejo, poco claro, hay que "aggionarnarlo". Para ello y gracias a estas herramientas como el zoom que nos deja la pandemia, será una decisión horizontal y de aprobación nacional. Hay que hacer un buen trabajo con la atención al afiliado. Nuestras afiliadas nos importan y son la base de sustentación. Hay que trabajar con esquemas muy positivos de desarrollo de campeonatos, con un potente esquema de capacitación, con los jugadoras y jugadores del interior. Hay que proponerse trabajar con proyectos. El proyecto de los seleccionados está en marcha y no hay que volver a hablar de los proyectos hasta después de los Juegos Olímpicos o de los Mundiales. Apostar a los proyectos con tiempo, para darles la oportunidad a los técnicos de que perfilen su idea. Es necesario además saber financiar toda la tarea que se lleva a la práctica. Estoy convencido que todo esto funcionará porque hay gente con mucha experiencia colaborando en la Confederación.