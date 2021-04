Boca quiere alargar su buen momento ante Huracán

Boca, con la presencia de Carlos Tévez tras su descanso en la Copa Libertadores y entonado por el triunfo en Bolivia por el certamen continental, visitará a Huracán con la pretensión de vencer en busca de la clasificación para los cuartos de final de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional. Las acciones se van a desarrollar a partir de las 18 y contarán con Silvio Trucco en el arbitraje.



El Xeneize parece haber encontrado un camino de serenidad, con un par de triunfos importantes y con un alza en el nivel de juego, tras la inclusión de un mediocampo con mayor juventud y dinámica. El equipo de Miguel Ángel Russo, muy cuestionado en los últimos tiempos, en gran parte a causa de un conjunto que no encontraba su identidad y no ofrecía respuestas en el campo de juego, se vigorizó con los triunfos ante Atlético Tucumán (3-1) en el certamen doméstico y en el debut en la Libertadores, con una victoria importante en la altura de La Paz ante The Strongest por 1-0.



El triunfo frente a los tucumanos lo posicionó muy bien en la pelea por clasificar y el comienzo victorioso en el certamen internacional es un muy buen aliciente para encarar el futuro en ese torneo. Ambos resultados positivos tuvieron como eje al mediocampo que integran los juveniles Cristian Medina (18 años), Alan Varela (19) y Agustín Almendra (21).



Sin mucho tiempo de trabajo, el cuerpo técnico dispondrá el siguiente 11 para jugar hoy: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra, Agustín Obando; Carlos Tévez y Sebastián Villa.



Por su parte, el Globo viene de perder ante Vélez y para recibir a Boca no podrá contar con el ex-Estudiantes, Iván Erquiaga, que contrajo coronavirus y su lugar será ocupado por Walter Pérez.

La formación del local será: Sebastián Meza; Ezequiel Bonifacio, Renato Civelli, Lucas Merolla, Walter Pérez; Esteban Rolón, Santiago Hezze, Franco Cristaldo; Cristian Núñez, Juan Garro y Nicolás Cordero.



En otro de los partidos de hoy, Patronato será local ante Sarmiento de Junín, en un encuentro por la Zona 2 de importancia para incrementar el promedio de cara al retorno de los descensos a partir de 2022. El cotejo se jugará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de la ciudad entrerriana de Paraná desde las 13.30. Para los dos equipos la tabla que preocupa es la de promedios, por eso es importante ganar este juego.