Argentina liga y liga, como pasó en la Copa América

Argentina salió a jugar sin Messi desde el arranque, pensando en el partido contra Brasil.

Uruguay no contaba con siete jugadores claves que se quedaron afuera del partido.

Estadio “Reyes de América” del glorioso Peñarol.

Los locales arrancaron presionando y metiendo en los últimos metros de la cancha. Presión “alta”, como se dice.

A los cuatro minutos Nahitan Nández no aprovechó y Argentina se salvó.

Argentina logró salir del ahogo con el manejo de Di María, el traslado de Dybala y el manejo de De Paul.

En el mejor momento de Uruguay, el equipo de Scaloni (a quien dirigí y conozco de su inteligencia y perseverancia) sacó chapa de campeón de América y acalló a todo el estadio: Di María definió con la seguridad de un campeón y la Selección no dudó en demostrar quién era el que mandaba en “rodeo ajeno”.

Uruguay se hacía duro corriendo y metiendo en toda la cancha. Cuando intentó jugar, demostró que tiene poco para trasladar la pelota o pretender llegar con juego asociado.

Los uruguayos tuvieron dos chanches para empatar y no las aprovecharon. Argentina liga y liga. Como en la Copa América.

Solo por un zapatazo con rosca de Di María y por su arquero (salvó dos goles hechos), Argentina se fue ganando en el primer tiempo.

Medio tiempo para cada uno; pero en situaciones, los celestes cuatro y los de acá solo una clara, que le alcanzó para irse ganando.

No importará el resultado final. La mediocre impotencia de Uruguay más el juego, por momentos, incoloro de la Argentina mani­fiestan lo mediocre del fútbol rioplatense.

Ausentes los talentos y las “garras” y las emociones de antes, ya no se verán. Además, y encima, los relatos y comentarios, de quienes ni saben ni vieron ni se ima­ginan lo que eran estos clásicos atrás en el tiempo, quieren darle una emoción que no tiene el juego; realmente.

Este juego solo es estadística. Si Uruguay no clasifica no estaría mal. Y como el corazón del más grande ya no late, mejor que la Selección Argentina siga ligando y ligando; porque si se le corta el “ligar”, los que creen, que empiecen a rezar desde ahora. Si Dante Panzeri viviese, sería un festín de críticas.