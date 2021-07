Argentina va por otro título en el deporte… “Lo voy a hacer sufrir”

La cuenta regresiva está a punto de llegar a su final rumbo a la esperada batalla unificatoria entre Brian Castaño y Jermell Charlo, dos peleadores en espera de escribir su nombre con letras de oro en la categoría superwélter del boxeo mundial con pronóstico reservado,

La cita será mañana a la medianoche y tendrá al bonaerense protagonizando el combate más importante del año para el boxeo argentino en Estados Unidos.

Castaño sabe que está ante la pelea de su vida: esta cita que puede catapultarlo a la historia grande del boxeo argentino y mundial. Es mucho más que ser campeón mundial ya que enfrente tendrá a Jermell Charlo, en una unificación de los títulos mundiales superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en el AT&T Center de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

“Para Charlo tenemos plan A y plan B. El primero es presionarlo y no dejarlo pensar para nada. Voy a tratar de tirar y arriesgar sin miedos. Ya no tengo pudor de quedar mal parado”, adelantó el boxeador, quien realizó su concentración en California, donde alternó con exigente trabajo de montaña.

“Charlo es un boxeador de contragolpe. Pero si lo dejás boxear te va llevando porque también ataca y toma la iniciativa. Eso me puede favorecer a mí, porque le meto presión y lo puedo volver loco. Él quizás piensa que Castaño solo va para adelante linealmente, pero lo puedo sorprender con plan variado. Tengo otras estrategias. Va a tener que pensar, lo voy a hacer sufrir”, expresó en la previa al combate desde Estados Unidos.

En el ambiente del box, para nadie es un secreto que el poder noqueador del estadounidense Jermell Charlo ha mejorado en los años recientes. En sus últimos 10 duelos, ha noqueado a siete peleadores. En sus últimas seis peleas ha derribado en 11 ocasiones a sus rivales, siete de ellas dentro de los primeros seis rounds, y eso es precisamente lo que tratará de hacer, imponer respeto con su poder y a partir de ahí condicionar el resto de la pelea.

¿Cómo podría llegar? Probablemente con un cruzado de mano derecha o un upper, dos de sus golpes predilectos cuando de noquear gente se trata. Suena difícil el contener a un peleador como Brian Castaño que es capaz de superar los 1.000 golpes por pelea. De allí que será una de las apuestas de Charlo, trabajar a las zonas blandas del argentino desde los primeros rounds para empezar a bajar su estamina y luego atacar arriba en busca del nocaut.

De todos modos, Castaño no se va a achicar al estar en la cueva del lobo, esto ha sido algo habitual para él, porque la experiencia que ha acumulado a lo largo de tantos años como amateur y profesional así lo hicieron crecer. “Boxi” ligó 181 triunfos y apenas cinco derrotas en el terreno aficionado, donde enfrentó y doblegó a peleadores como Sergiy Derevyanchenko y Errol Spence. No hay estilo que el argentino no haya enfrentado, así que ajustarse cuando la pelea lo necesite y echar mano de esa experiencia será sensacional.