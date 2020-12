Arranca el proceso de convocatoria de elecciones en Estudiantes

Tal como se viene informando, desde la Secretaría General de Estudiantes que encabeza el dirigente Cristian Spagnolo se trabajó incesantemente durante la última semana para llegar antes de fin de año con todos los documentos y papeles al día, a los fines de iniciar el proceso de pedido de elecciones para el primer cuatrimestre de 2021. Esta situación responde al vencimiento de la prórroga de los mandatos fijada y establecida por Personas Jurídicas el pasado 2 de octubre, cuando dictaminó que por 90 días a partir de esa fecha se iban a extender todos los mandatos en las asociaciones civiles sin fines de lucro, como ocurrió en Huracán, Racing y también Estudiantes.



De manera formal y oficial, a partir del lunes 4 de enero Estudiantes debería tener un nuevo presidente, que claramente no pudo ser electo (o ratificado en el caso de que siga Verón) por la imposibilidad de convocar a una Asamblea de socios por las normas fijadas por el distanciamiento a raíz de la pandemia.



Por todo esto, lo que el club pagará es presentar el inicio del proceso de elecciones ante el organismo competente (Dirección Provincial de Personas Jurídicas) a los fines de formalizar y normalizar la situación que se vio afectada por la pandemia y que debía haberse resuelto en septiembre, o a más tardar en octubre, cuando finalizó el segundo mandato de Juan Sebastián Verón.



Jurídicas recibirá toda la documentación y establecerá un plazo razonable de tiempo que podría ser de entre 60 y 90 días más para que el club formalice la renovación de autoridades.

Spagnolo y un grupo de notables asesores buscarán definir los términos que permita el organismo provincial para realizar una Asamblea, en la cual los socios puedan ejercer el derecho a votar a mano alzada o a través de una urna en el caso de que haya distintas, al nuevo gobierno del club.



A pocos días de fin de año, todo hace indicar que la actual gestión presentará una lista para impulsar un tercer mandato, que podría tener una vez más a Verón como cabeza, o en su defecto, a alguno de los vicepresidentes con Verón acompañando desde otra función.



Lo que no está definido son los reemplazos de los directivos que tienen decidido dar un paso al costado y no seguir, siendo esta una lista por demás importante, que podría llevarse hasta el 30 por ciento de los lugares de lista en el hipotético tercer gobierno de la Brujita.