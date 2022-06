Así llegan al Mundial los rivales de la Argentina en la fase de grupos

Faltan cinco meses para que la pelota ruede en Catar y le de inicio a la Copa del Mundo, pero eso no quita que la selección le quite los ojos de encima a las primeras selecciones que se enfrentará en la fase de grupos.

Arabia Saudita, México y Polonia, a priori, parecen no llegar de la mejor manera a la gran cita mundial por lo que no cuesta soñar con que la Argentina tenga un paso tranquilo en la fase de grupos.

Selección Argentina:

El equipo de Lionel Messi parece que cada vez juega mejor, campeones de América (victoria 1 a 0 contra Brasil en los 90 minutos), La Finalissima (3 a 0 contra Italia) y el amistoso contra Estonia donde un endemoniado Messi metió 5 goles con la valla invicta.

El equipo nacional parece bien encaminado a hacer una gran Copa del Mundo e incluso candidato a quedarse con la codiciada copa.

Arabia Saudita:

Los árabes perdieron los dos últimos compromisos contra selecciones sudamericanas, Colombia y Venezuela, por la mínima diferencia (1 a 0). A priori es el equipo mas débil del grupo pero como todo rival sabe defenderse.

No es de sorprender que los once jugadores se amontonen en el área propia sin dejar espacios y así complicar a la selección. Con destellos de buen ataque, si bien es un rival para respetar no es de temer.

México

La Tri está en su peor momento, una crisis que parece no tocar fondo y sin signos de mejora. Los medios vienen pidiendo la renuncia del entrenador Martino ya que el presente no acompaña.

Una muy costosa eliminatoria que permitió una clasificación al hilo pero la gira por Estados Unidos no dio las respuestas futbolísticas que el equipo técnico esperaba.

Si bien vio la victoria contra Nigeria, fue apenas por 2 a 1 y luego fue goleada por Uruguay por 3 a 0. En tanto contra Ecuador empató 0 a 0, lo que valió una fuerte crítica por parte de la prensa.

Polonia

La selección que tiene como figura a Robert Lewandowski, a priori sería la que más podría complicar a la Argentina. Sin embargo tuvo una dura derrota 6 a 1 contra Bélgica.

Si bien le ganó a Gales 2 a 1 y a Suecia 1 a 0, la goleada sufrida le valió al entrenador una dura crítica que lo tildaron de ser "el mayor error histórico de todos los tiempos".