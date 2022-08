Aunque piensa en la NBA, Campazzo sigue en los planes del Real Madrid

Luego de haber jugado en Denver Nuggets la pasada temporada en la NBA, el base argentino Facundo Campazzo quedó en condición de libre. Tras esto, su exequipo, el Real Madrid, realizó una oferta en las últimas semanas que podría ser difícil de rechazar. Sin embargo, y según trascendió, el cordobés prefiere aguardar una oferta de otra franquicia de la liga de básquetbol más importante del mundo a nivel clubes.

Según el diario As, el Real Madrid, en donde el argentino jugó entre 2014 y 2020, tiene que ser paciente ya que el deseo del base cordobés de 31 años es seguir en la NBA. Cabe destacar, que Campazzo vio cumplido su sueño al jugar en la NBA, según el rotativo, y sabe que, con su edad, una salida ahora sería definitiva y que sería muy complicado volver a ella. Dicho esto, su paso en los Denver Nuggets no fue como se esperaba.

A lo largo de su paso por Denver, jugó dos temporadas y cuando se abrió el mercado de agentes libres el 1° de julio no recibió ninguna oferta. Además, la franquicia norteamericana había optado por no retener sus derechos, aunque podría haberlo hecho convirtiéndolo en agente libre restringido. Por su parte, y ante esta situación particular, el agente del cordobés Claudio Villanueva se adelantó a ratificar que aún no hay nada cerrado con el poderoso club español en caso de que Campazzo no siga en Estados Unidos: “No hay acuerdo con el Real Madrid. Es cierto que lo quieren, que Facundo se sintió siempre cómodo, pero no hay nada firmado con el Real”, afirmó.

Siguiendo en este orden de situaciones, concluyó: “El deseo de Facundo es recibir una oferta de la NBA. Si Facundo está tranquilo, que es lo importante, nosotros estamos tranquilos. Él personalmente confía mucho en su capacidad y que llegará una oferta de la NBA y nosotros respetamos eso”. Con la inminente salida de Kevin Durant de los Brooklyn Nets por no llegar a un acuerdo con el alero, su traspaso estaría al caer y de esta manera a Campazzo se le abriría una puerta de entrada. Las próximas semanas serán cruciales para saber el destino de un jugador que ha sido de los más destacados en el último tiempo.