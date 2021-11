Automovilismo: recta final para conocer al campeón

El pasado fin de semana se corrió la antepenúltima fecha de la temporada 2021 de la categoría más popular del automovilismo argentino. El Turismo Carretera disputó la tercera jornada de la Copa de Oro en el autódromo de Viedma y Mariano Werner logró una importante victoria para ser un firme candidato.

El piloto oriundo de Paraná se acomodó en el primer lugar de la tabla de posiciones con 120 puntos y le sacó a Agustín Canapino, que está segundo, 13,5 puntos. Facundo Ardusso, que había llegado como líder, quedó tercero a 17 unidades y aún le resta ganar, requisito reglamentariamente necesario para ser campeón.

Mariano Werner, a bordo de Ford, que irá en busca del bicampeonato ya que se quedó con la Copa de Oro en la edición 2020, declaró: “Estoy muy feliz, ganar cuatro veces en un año no se da todos los días. Tengo un gran conjunto, un gran motor, que me permitió ganar nuevamente. Fuimos con 40 kilos de lastre y sabíamos que no iba a ser sencillo, pero todo el equipo está en un gran momento”.

Además, agregó: “Queda La Pampa y San Juan y lo planteo de la misma manera, con los pies sobre la tierra, sabiendo que queda mucho por delante y muchos puntos en juego. Vamos a ir con 50 kilos de lastre a la próxima fecha, en un circuito rápido como es en Toay, donde la última vez que se corrió allí, pudimos ganar en 2019. Estuve trabajando fuerte con los chicos, codo a codo para que esos kilos se sientan lo menos posible y estar en la pelea”.

Este fin de semana habrá descanso para la máxima categoría argentina, que volverá a tener acción el próximo 15 de noviembre en La Pampa y más adelante, el 5 de diciembre correrá la carrera final en San Juan.

Viedma recibirá al TC Mouras y otras cuatro categorías

El autódromo de Viedma, que viene de ser protagonista en el Turismo Carretera, será sede desde mañana de una programación que será decisiva para los certámenes del TC Mouras, TC Pista Mouras, TC Pick Up, Copa Bora y Fórmula 3 Metropolitana. Toda la pasión del deporte motor llegará al circuito de la capital rionegrina.

Los entrenamientos de mañana se llevarán a cabo por turnos desde las 9 hasta las 12:05, donde en primer lugar probarán la categoría de TC Pista Mouras y posteriormente correrá TC Mouras. El sábado tendrá lugar la carrera de clasificación, desde las 15 hasta las 17, y que contará con la transmisión televisiva de DeporTV.

Las carreras finales del día domingo serán desde las 12 hasta las 14:30 y se transmitirán por la pantalla de la TV Pública.