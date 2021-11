Battaglia, irónico: "No vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario"

Boca logró un triunfo ajustado ante Argentinos y se clasificó a la final de la Copa Argentina. En el duelo decisivo que tiene fecha a confirmar, el Xeneize jugará ante el ganador de Godoy Cruz o Talleres, donde el principal objetivo es lograr el título para jugar la próxima Copa Libertadores.



Tras la victoria, Sebastián Battaglia habló con la TV y fue irónico con el periodismo, luego de la polémica generada con Riquelme y los futbolistas: "Se lo dedico a los muchachos y a mi familia. Se lo dedico a la gente que verdaderamente te quiere y eso es con lo que uno se queda. Me voy yendo, no vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario".