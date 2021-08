¿Ayoví, sorpresa en el banco? Zielinski quiere que juegue a toda costa

Jaime Ayoví cumplió ayer con el aislamiento de siete días obligatorio, luego de arribar desde Ecuador para convertirse en uno de los refuerzos de Estudiantes. Ante esta situación, más allá de que el futbolista no se entrenó a la par de sus compañeros, pero sí se ejercitó en su domicilio y llegó con ritmo futbolístico desde la liga ecuatoriana, el entrenador lo esperará hasta último momento para el encuentro de esta jornada.

El Pincha recibe a los del Viaducto y, sin margen para el error, en el cuerpo técnico analizan incorporar al jugador ecuatoriano en el banco de suplentes. Dado las reiteradas fallas de los atacantes para convertir, y la preocupación del Ruso Zielinski por no tener nombres importante y alternativas de peso entre los suplentes, evaluarán hoy por la mañana a Jaime Ayoví. Por esta razón, la lista de concentrados no fue presentada en la jornada de ayer, algo que no es obligatorio, pero que sí hizo Arsenal.

En otro orden de situaciones, Matías Pellegrini se encuentra en Magdalena realizando la cuarentena obligatoria y a partir de la próxima semana comenzará a entrenarse junto al plantel. La idea es que esté disponible para el cotejo frente a Boca en 1 y 57.