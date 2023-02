Balbo sigue sin ganar y hay una ola de rumores

El camino de Abel Balbo como entrenador de Estudiantes de La Plata comenzó de forma complicada, con la derrota ante Tigre en Uno y el empate ante un flojo Arsenal en Sarandí, que seguramente luchará por permanecer en Primera durante este 2023. Los fanáticos del elenco Pincharrata no encuentran simpáticos ni estos resultados adversos ni el funcionamiento de un equipo que tiene bastantes carencias.

Analizando el juego en la sala de conferencias del Estadio Julio Humberto Grondona, el director técnico albirrojo manifestó: “Todo esto forma parte de un proceso de crecimiento. El segundo tiempo fuimos muy palo y palo, no tendríamos que haberlo hecho”. “Era el primer tiro que nos pateaban al arco, en un partido extremamente dominado por nosotros. Nos tiene que servir para aprender. Es parte de un proceso”, agregó.

Sin embargo estos dichos del DT con pasado en Central Córdoba de Santiago del Estero no dejaron conformes a los hinchas, que no entienden la pasividad defensiva del León. El conjunto tiene graves problemas en el retroceso, aunque el mismo Balbo planteó que en sus clubes lo más importante era el aspecto defensivo. Además, se sigue cuestionando el acoplamiento entre Jorge Rodríguez y Santiago Ascacibar, que no han jugado bien en estos dos encuentros.

Continuando con sus palabras, Balbo expresó: “Ellos tienen la tranquilidad que yo no saco nunca a nadie porque cometa un error. Tenemos que analizar los errores, no para buscar culpables sino para corregirlos”. “Somos un equipo que construye mucho y eso me da mucha tranquilidad. La cosa más difícil en el fútbol es construir y generar goles. Tenemos que pulir en el último aspecto”, cerró.

El miércoles tendrá revancha

Abel Balbo tiene una certeza: en el horizonte tendrá su primera victoria como entrenador de Estudiantes. Jugando como en el primer tiempo de ayer, le debería sobrar para avanzar en la Copa Argentina, donde enfrentará a Independiente de Chilvicoy, el miércoles a las 18.45 en el Centenario de Quilmes.

En torno a ese juego, el técnico admitió: “Copa Argentina es una copa importante. No hay que subestimar a ningún adversario. Vamos a jugar con un equipo muy competitivo”. Si llegara a quedar afuera el próximo lunes ante Lanús, el Hirschi será una caldera y los seguidores del León estarán furiosos con él.

No pierde el tiempo y da vuelta la página

Luego del resultado adverso ante Arsenal de Sarandí, el grupo superior de Estudiantes de La Plata no va a perder el tiempo y no tendrá el domingo libre, ya que a la vuelta de la esquina está el choque por Copa Argentina, en Quilmes, frente a Independiente de Chivilcoy el miércoles, donde los dirigidos por Abel Balbo deben ganar o ganar, para no sufrir una dura cachetada en los primeros pasos de un ciclo que no comenzó bien.

Desde las 10.00, los jugadores se van a reunir en el predio Mariano Mangano de City Bell y probablemente el lunes quede resuelto cual será el once en el Centenario, con algunos cambios con respecto al encuentro de ayer. Hay posibilidades de que Daniel Sappa sea titular en reemplazo de Mariano Andújar.