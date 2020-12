Barros Schelotto le dijo que no a Gimnasia

"Muchas gracias, pero no…”.



Palabras más, palabras menos, durante el fin de semana se conocieron los detalles del contacto que tuvo la dirigencia de Gimnasia con el exdelantero del club Guillermo Barros Schelotto para que pueda asumir en el cargo de director técnico del primer equipo.



El teléfono sonó en la casa que Guillermo tiene en uno de los barrios privados que está a las afuera de la ciudad y alcanzó para reconocer las intenciones del club de poder contratarlo.

A finales de noviembre, cuando se había conocido la salida de Sebastián Méndez, El Clásico había anunciado que entre Navidad y Año Nuevo la dirigencia del Lobo intentaría tener un acercamiento más directo con los Mellizos, quienes llegaron a nuestro país para pasar las fiestas de fin de año junto a sus seres queridos. No en vano, Guillermo y Gustavo se mostraron en un posteo junto a sus hermanos y sus padres en la cena de Nochebuena, en una clara señal de unidad familiar en un domicilio particular de La Plata.



Si bien en Gimnasia intentaron esconder la respuesta para evitar que el nombre del Mellizo quede ligado a una respuesta negativa ante el ofrecimiento, la respuesta concreta que intentó explicar el entrenador es que por ahora “no es el momento de dirigir Gimnasia”, ya que entiende que está en una etapa de su carrera como director técnico en la cual puede dar muchas cosas en el exterior, y especialmente en Estados Unidos en donde más allá de haber sido desafectado de Los Ángeles Galaxy, se viene un momento en la temporada en donde las franquicias y los equipos pueden incorporar nuevos técnicos y jugadores. De allí que la expectativa está centrada en poder hacer una base en el país del Norte.



A Guillermo, incluso, tampoco le interesaría la propuesta de Racing, club en el cual figura en una lista de potenciales candidatos para reemplazar a Beccacece.



“Sabe que lo quieren, pero también sabe que no puede agarrar a Racing ahora después de haberle dicho que no a Gimnasia. Le jugaría muy en contra entre los hinchas del Lobo. Lo matan a críticas”, detalló una calificada fuente quien confirmó todos los contactos, las intenciones de la dirigencia del Lobo y los objetivos de los mellizos Guillermo y Gustavo en el exterior.

Barros Schelotto se inició como técnico en Lanús, en donde posicionó al equipo, peleó títulos internacionales y le sacó una gran ventaja a otros exjugadores de Boca que también se volcaron a la dirección técnica como Arruabarrena o Palermo para dirigir al Xeneize.



Su arribo a Boca generó enormes expectativas, pero la final perdida contra River por la Libertadores que se definió en Madrid le abrieron las puertas a su salida.



Ahora, tras un paso en Estados Unidos que no fue el que los Mellizos esperaban, seguirán aguardando una nueva oportunidad en aquel país, al igual que Gimnasia para poder contarlos como encargados de manejar los destinos del equipo de Primera División sentados en el banco de suplentes.

Todos los cañones, a la dupla



Con esta contestación que llegó horas previas a la Nochebuena, pero que recién se conoció y trascendió durante el fin de semana, la dirigencia del Lobo se tomará la segunda quincena de enero para resolver si ratifica a Martini y Messera o bien busca a un entrenador con recorrido y trayectoria en el fútbol, luego de las negativas de Heinze y Barros Schelotto.