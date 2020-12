Básquet: se definió el nuevo calendario de la NBA con protocolos

La NBA está de regreso. Tras un receso de temporada baja más abreviado que de costumbre, donde el draft y el inicio de la agencia libre estuvieron concentrados en la misma semana, se pondrá en marcha el torneo más importante del básquet mundial con la implementación de un estricto protocolo por el coronavirus.



La fecha de arranque tendrá lugar el día martes 22 de diciembre con dos encuentros programados para la noche de apertura. Por un lado, Los Ángeles Lakers, los últimos campeones, se medirán ante los históricos rivales de la misma ciudad, Los Ángeles Clippers en el Staples Center. Por el otro, Brooklyn Nets será local ante Golden State Warriors en el estadio Barclays Center, con el atractivo de volver a ver a Kevin Durant en las canchas tras superar una lesión que lo dejó afuera por más de un año.



El 23 y 24, continuarán los enfrentamientos con los encuentros entre Celtics ante los Bucks, y Suns frente a Mavericks de Dallas. Después, el viernes 25 de diciembre será el especial del Día de Navidad, donde la NBA tendrá una programación distintiva como es habitual, poniendo 5 partidos en horarios distintos, para que se pueda maratonear durante todo el día. De acuerdo a la programación tentativa, el gran el cierre de esa jornada sería entre Los Ángeles Clippers y Denver Nuggets, equipo al que acaba de arribar como flamante refuerzo el argentino Facundo Campazzo.



El jugador cordobés del seleccionado nacional tendrá la oportunidad de romper un récord ni bien ingrese a jugar su primer encuentro oficial en la NBA. Se trata de convertirse, con su 1,79 metros de altura, en el jugador de estatura más baja en la historia que haya llegado a la NBA sin haber pasado antes por el básquet universitario de los Estados Unidos.

En cuanto a la implementación del protocolo Covid-19, se dispuso una reglamentación que disminuye la cantidad de juegos, reduciendo a 72 encuentros en lugar de 82 como es costumbre. En un esfuerzo por reducir los viajes al máximo, se estipuló que los equipos jueguen de manera consecutiva cada vez que realicen una visita a cada ciudad.



Con respecto a la concurrencia, en un principio no se permitirán. Pero los equipos determinarán si podrán tener fanáticos en las tribunas a partir de acuerdos con los funcionarios estatales.



Aún no se ha publicado el calendario completo para esta temporada, lo que contemplará las distintas flexibilidades que podrá tomar la NBA en cuanto al desarrollo de la primera mitad del torneo y sus posibles modificaciones a raíz del avance o no del coronavirus.