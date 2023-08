Bella Giulia canturreó “juguemos en el Bosque” que Madonna Benois no está

Por GALOPóN

Domingo de acción en el teatro del turf del barrio Hipódromo con 13 carreras en la cartelera y en el tradicional Clásico Diego White (G III-1.700 metros) la victoria fue para nuestra candidata exclusiva Bella Giulia, que apabulló a sus rivales. Derrotó a Flavie por cuatro largos, mientras que a dos cuerpos culminaba tercera Beauty de Triomphe.

Cita de potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2020, contó con las siete anotadas. La ausencia de Madonna Benois (corre la Polla palermitana) “dueña” del proceso selectivo local, le abrió la posibilidad a otras representantes de la generación. Así, el cierre de las apuestas mostró paridad entre algunas ejemplares siendo Halo Ola Hit ungida favorita con un sport de $2.35 sobre las chances de la yunta Beauty De Trimphe y Total Triomphe ($2.40) y de Bella Giulia ($3.65). En la pista, nuestra candidata conducida eficazmente por Eduardo Ortega Pavón unió extremos para lograr su segunda victoria en seis salidas, empleando el buen registro de 1m.44s.16/100 para los 1.700 metros de pista normal.

Bella Giulia queda bien posicionada con miras al Selección y un enfrentamiento con Madonna Benois sería para “alquilar balcones”.

Largaron con un corto apareo entre Bella Giulia y Meet Rafaela, pero al formalizar la carrera nuestra candidata prendió las turbinas y rápidamente le sacó dos cuerpos a Meet Rafaela, mientras quedaban detrás Halo Ola Hit, Total Triomphe y Beauty de Triompe, con Deep Feeling y Flavie en la retaguardia. Descontados los primeros 400 metros, la puntera le imprimió vértigo al desarrollo y estiró a cuatro cuerpos la ventaja sobre Halo Ola Hit, Total Triomphe y Meet Rafaela, completando el lote Beauty de Triomphe, Deep Feerlings y Flavie.

Así completaron la recta de enfrente con la única novedad que la puntera seguía estirando diferencias sobre un lote que se mostraba aletargado y en el codo de la calle 41, se mantenían las mismas posiciones con un campo de luz. En la mitad de la elipse ni carrera para Bella Giulia que se seguía floreando adelante, mientras que allá a los lejos se juntaban la favorita y la yunta de Luciano Cerutti, con Flavie cerca.

En la recta Bella Giulia seguía su camino y la novedad del resto era el progreso de Flavie que la llevaría en el final a pasar al segundo lugar, para escoltar a la ganadora, pero desde lejos, mientras que la tercera chapa fue para Beauty de Triomphe.

La vencedora se movió en 25s.71/100 en los 400 metros; 47s.80/100 para los 800 metros; 1m.11s46/100 y 1.600 metros en 1m.38s.01/100.

Meant To Be se hizo canción en el Especial

En el Especial Harry Martínez (2.200 mts.) el visitante Meant To Be le ganó por tres cuerpos a Endozing, en tanto a la cabeza de éste culminó tercero El Alberto. Siete caballos de 4 años y más edad, ganadores, salieron a la pista, siendo erigido muy favorito Lagarto Boy ($2.35) sobre Endozing ($2.65) y Meant To Be ($3.95). En pista, la victoria fue este último, que en su primera visita a esta pista dio forma a su tercera conquista en nueve salidas. Conducido por el eficiente jockey Adrián Giannetti empleó 2m.16s.97/100 para la distancia.

En la suelta, Endozing asomó adelante seguido de Lagarto Boy y al formalizarse la carrera, El Póker de Ases se hizo cargo de la vanguardia hostigado por Lagarto Boy, escalonándose detrás Endozing, Meant To Be y El Alberto.

Así giraron el codo del Colegio Nacional y encararon el opuesto, donde se afirmó adelante El Póker de Ases con clara luz sobre Lagarto Boy y Endozing, corriendo luego El Alberto y Meant To Be. Completaron la recta de enfrente y ya en el codo, el puntero ahora corría con largo y medio de luz sobre Endozing y El Alberto,

mientras por detrás Meant To Be esperaba su momento. Por su parte, iba perdiendo posiciones el favorito.

Promediando la elipse se acortaron las diferencias y al pisar el derecho en el envión, El Alberto se le fue al humo a El Póker de Ases y por afuera venía tocando pìto Meanter To Be con Endozing a sus grupas. Ya por los 200 metros finales, Meant To Be pasó de largo arrastrando a Endozing, al que en el disco derrotó por tres cuerpos que a su vez por la cabeza dejó tercero a El Alberto.

El pupilo de Carlos Daniel Etchechoury se movió en 26s.62/100 los primeros 400 mts; 51s.42/100 los 800 metros; 1m.15s.29/100 los 1.200 metros; 1.600 metros en 1m.39s.43/100 y 2m.04.65/100 para los dos kilómetros.

El favorito Abstemio Devil ganó la primera carrera

La cartelera hípica en el teatro del turf se inició con la disputa del Premio La Charmante (1.100 mts.) con la victoria de Abstemio Devil, que se adelantó por tres cuerpos a El Camperito que por similar diferencia dejó en el tercer lugar a Selvagen.

El cotejo estaba reservado para todo caballo de 5 y 6 años, que no hayan ganado, y ocho ejemplares salieron a la cancha, siendo ungido favorito Abstemio Devil ($2.25) sobre las chances de El Camperito ($2.40) y Selvagen ($4.65). Precisamente en ese orden cruzaron el disco.

Formalizada la carrera, El Camperito se hizo cargo de la delantera perseguido de cerca por el favorito y Ojo Mejor. Así se internaron en el codo de la calle 41 sin que pudiera desprenderse el puntero de su dos rivales. Y es lo que consiguió al ingresar al derecho final que se despegó muy fácil y cuando parecía que se dirigía al triunfo le “agarró” el tranco, lo que aprovechó Abstemio Devil para insistir y pasarlo de largo en los 100 metros finales.