Boca busca paz en la previa al debut

A una semana de su participación en la Copa Liga Profesional y con el equipo de Sebastián Battaglia bastante definido y con buenos resultados en los amistosos de verano, la mayor preocupación en Boca pasa por tener un viaje sin más conflictos hasta el partido del próximo domingo contra Colón en la Bombonera, tras una semana cargadas de disputas mediáticas que incluyeron a Juan Román Riquelme y a tres jugadores del actual plantel profesional. Todo arrancó con las declaraciones de Sebastián Villa, quien en una entrevista afirmó que al plantel le había faltado actitud en la final de Libertadores perdida contra River en Madrid, con lo que le tiró sal a una herida de más de tres años. Además, avisó que del 1 al 10, su relación con Riquelme es de 5 puntos.

Al día siguiente igual, Sebastián Battaglia lo puso como titular en el amistoso contra Atlanta. Cuando eso parecía calmarse, estalló el lío con Wanchope Ábila, que disparó con munición pesada contra el Consejo de fútbol del club. El delantero, molesto porque no tiene lugar en la consideración del DT y no lo dejan salir, denunció amenazas e intimó a que resuelvan su situación antes del próximo miércoles, previo al cierre del libro de pases. Por si esto fuera poco, ayer fue el turno del representante de Cristian Pavón, Fernando Hidalgo, que desmintió a Riquelme. El día previo había dicho que Kichán, que está en conflicto con el club y parece que quedará libre a mitad de año, no había sido vendido porque justo llegó una denuncia por violencia de género en su contra.