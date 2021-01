Boca y River, contra el nuevo torneo de AFA

Jorge Amor Ameal y Rodolfo ­D’Onofrio, presidentes de Boca y River, respectivamente, almorzaron en Puerto Madero y los dos se mostraron en contra de la diagramación de los torneos del fútbol argentino.



Se reunieron este mediodía en Puerto Madero, con la intención de cerrar filas e ir con una misma idea a discutir los próximos temas importantes del fútbol argentino.



De esta manera, los dos clubes más poderosos de Argentina se vuelven a mostrar juntos; y el objetivo de Boca y River es claro: tener un mismo pensamiento y luchar juntos en cuestiones como los derechos de televisión y el nuevo campeonato.



Al salir del almuerzo, Jorge Amor Ameal y Rodolfo D’Onofrio charlaron con la prensa y los dos se mostraron en desacuerdo respecto a los ­formatos de los campeonato en el fútbol argentino.

“Cuando tengamos el borrador, Boca y River se expresarán.

Queremos campeonatos largos, con descensos, es la idea que tenemos. Tenemos que ir a un proyecto superador. Queremos un fútbol en serio, y el problema no es si hay clásico o no”, aseguró Ameal.



“No estamos de acuerdo con que no haya descensos, hace que el fútbol argentino vaya para abajo. No vemos un campeonato de 28 equipos, planteamos las cosas cómo son. Queremos que el fútbol argentino crezca más. No es la muerte descender”, afirmó D’Onofrio e ironizó: “Hagamos un campeonato de 70 equipos, no desciende nadie y no va a ir nadie a la cancha”.