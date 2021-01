Otra muerte súbita en la gestión de Mazzacane pone a la Liga en el ojo de la tormenta

A pocos meses de la renovación de autoridades, la gestión de Marcelo Mazzacane al frente de la Liga Amateur Platense vuelve a estar en el ojo de la tormenta, ante un nuevo caso de muerte súbita de un jugador afiliado a esta institución, por quien no se tomaron las medidas preventivas para conocer sus antecedentes cardíacos.



Lejos de ser el primer caso, el lamentable y, acaso, evitable fallecimiento de Patricio Guaita, joven de 22 años de Comunidad Rural, es uno más de una seguidilla de episodios que vienen siendo advertidos por parte del diario Hoy, y de los que las autoridades de la Liga Amateur parecen no haberse enterado.

Todo comenzó en 2015, cuando en un partido de la categoría Serios entre Estrella de Berisso y ADIP, el jugador Lucas Chamorro se desplomó en el piso en la cancha de Estrella y estuvo más de seis minutos inconsciente.



Aquella tarde de invierno, Chamorro logró salvar su vida por milagro; pero el impacto de la imagen del hombre de 37 años caído quedó en la mente de todos los que protagonizaron aquel partido.



A fines de septiembre de 2016, un jugador, también de Comunidad Rural, como Matías Muñe, de 35 años, perdió la vida en una cancha de la Liga Amateur producto de una muerte súbita.

En aquel momento, hace un poco más de cuatro años, El Clásico entrevistó al mismo presidente de la Liga Amateur Platense, Marcelo Mazzacane, quien culpó a los jugadores de la Liga por “falsificar” ergometrías y no presentar documentación fidedigna.



Ante la falta de respuestas de las autoridades y atento a la gravedad del caso, el cardiólogo platense Rubén Storino presentó el tema en el Congreso Nacional de cardiología; y se impulsó un proyecto de ley provincial junto al senador Di Leo. El proyecto reunió media sanción y consistía en hacer obligatorios y periódicos los chequeos médicos a los jugadores que formen parte de los campeonatos organizados por la Liga Amateur Platense de fútbol.



Un año después (el 17 de septiembre de 2017) ocurrió otro episodio en la cancha de ADIP, cuando, en un partido entre las selecciones de fútbol femenino de la Liga de Las Flores y la Liga de La Plata, falleció Georgina Gelvez.



Meses después, en enero del 2018, el jugador de Nueva Alianza, Luciano Cecatto, tuvo otro episodio similar defendiendo los colores del club de la Liga Platense en el torneo regional. Afortunadamente sobrevivió, aunque no volvió a jugar.



Ahora, ante el fallecimiento de Guaita, desde la secretaría de salud del municipio que coordina Enrique Rifourcat, y la de deportes, a cargo de Manuel Alvarez, no descartan tomar cartas en el asunto y exigir la obligatoriedad de chequeos o controles médicos bajo condición de evaluar seriamente la habilitación de futuros partidos organizados por la Liga Amateur Platense.