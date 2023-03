Boxeo: Canelo Álvarez volverá a pelear en su tierra

En el transcurso de la jornada de ayer y a través de sus redes sociales, el boxeador mexicano oriundo de Guadalajara, Saúl “Canelo” Álvarez, dio a conocer de manera oficial los detalles de su próxima pelea en contra del británico John Ryder. La misma tendrá lugar en el estadio Akron (sede del próximo Mundial FIFA 2026) el próximo 6 de mayo y marcará el regreso del púgil a su tierra tras más de nueve años de ausencia.

Todos los datos de la pelea ya se conocían, pero ahora los han oficializado. La promotora encargada del evento será MatchRoom Boxing, con Eddie Hearn como CEO, y la encargada de la televisación será DAZN. Ante esta situación, el boxeador tapatío confesó: “Me siento muy feliz de volver en mayo porque después de mi cirugía, no estaba seguro de cuándo volvería. Regresar a los cuadriláteros y volver a pelear en Jalisco, de donde soy, me hace especialmente feliz. Y en John Ryder, me enfrento a un boxeador muy competitivo”.

Canelo defenderá por segunda vez sus títulos en calidad de indiscutible. El 6 de noviembre de 2021 derrotó a Caleb Plant por TKO11 y le arrebató el cinturón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, el único que le faltaba. El 7 de mayo de 2022 sufrió la segunda derrota de su carrera, pero fue en un intento por hacerse con el semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo que estaba en manos, y sigue estando, de Dmitry Bivol. Por lo que su primera y, hasta ahora, única defensa de su condición de indiscutible fue la trilogía ante Gennady Golovkin, que ganó por UD el 17 de septiembre de 2022 y con un récord de 58 (39 KO)-2-2.

Finalmente, John Ryder es el retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo, tiene un récord de 32 (18 KO) -5 y lo apodan “The Gorila”. Para el británico de 34 años representa la pelea más importante de su carrera y será la tercera vez que realice un combate fuera del continente europeo.