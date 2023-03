El Lobo se prepara con regresos

El conjunto albiazul continúa preparándose para esta nueva edición del Clásico Platense frente a Estudiantes en el Juan Carmelo Zerillo este domingo a las 16:30 con solamente socios y socias. En este sentido, el plantel Tripero estará entrenando hasta el sábado inclusive en Estancia Chica, por lo que es una semana larga de trabajos para Sebastián Romero que buscará romper la racha histórica de 13 años sin victorias para Gimnasia frente a su archirrival, como así también la vitalidad de conseguir los tres puntos en este comienzo irregular del 2023.

Los dirigidos por Chirola hoy tendrán una nueva práctica en Abasto y en la cabeza del entrenador se piensa en dos regresos importantes para el equipo titular en este partido tan trascendental. Con necesidad de experiencia para acompañar a los juveniles pero también de buenos rendimientos en las dos áreas, hay dos futbolistas importantes que tienen muchas chances de estar desde el arranque.

En primer lugar, es casi un hecho que Matías Melluso estará siendo nuevamente titular tras quedar afuera por una molestia muscular y ser preservado en el partido contra San Lorenzo, por lo que ingresará en el lugar del juvenil Matías Bazzi. Sin embargo, no sería el único cambio en defensa porque en el otro lateral no está asegurada la continuidad de Bautista Barros Schelotto, en lo que podría ser el regreso de Gonzalo González quien durante este año se encontró jugando en Reserva al ser tercera opción en ese puesto, y para no perder ritmo fue de la partida en el equipo de Lucas Lobos.

Luego, por la zona de ataque se daría otra vuelta muy importante al igual que Melluso, porque Eric Ramírez tiene muchas chances de ser nuevamente titular tras perder el puesto en los últimos encuentros. El número 11 fue de la partida por última vez frente a Barracas Central pero luego ingresó desde el banco contra Colón y San Lorenzo. Sin embargo, Romero ve con buenos ojos que el “Perla” vaya desde el inicio para darle más apoyo en ataque a Cristian Tarragona sumado a la intensidad que suele brindar el delantero y que ya supo convertirle a Estudiantes de manera agónica en marzo del 2022 y también en el Bosque.

De esta manera, de aquí hasta el sábado se verá cómo el Mens Sana va preparando el 11, pero el resto del equipo por ahora podría mantenerse pensando en el Pincha, aunque hay algunas piezas en mitad de cancha que también tienen chances de moverse, especialmente si vuelve al esquema 4-4-2.

Tello tendrá su primer Clásico Platense

En la tarde de ayer, la Liga Profesional designó a los árbitros que estarán dirigiendo la fecha 8 de este fin de semana y el elegido para el Clásico Platense fue Facundo Tello. El juez tendrá el honor de dirigir por primera vez el duelo entre Gimnasia y Estudiantes, por lo que no será un partido más. Con estadísticas parecidas para los dos equipos, el nacido en Bahía Blanca estará acompañado de Diego Bonfá y Ezequiel Brailovsky.

Tello dirigió al Lobo en 13 ocasiones dividido entre Liga y Copa Argentina, donde el Albiazul cosechó cinco victorias, cuatro empates y cutro derrotas. De los partidos por Liga, solo dos fueron de local y el Tripero no perdió producto de uno ganado y otro empatado. Este fue aquel recordado encuentro con Boca en 2018, que fue suspendido por lluvia y luego jugado a los días siguientes, donde el Xeneize salió campeón. Por su parte, el último antecedente siendo juez del Albiazul fue en agosto del año pasado en Santa Fe, donde el equipo, en ese entonces dirigido por Néstor Gorosito, se impuso 2-0 con goles de Leonardo Morales y Franco Soldano.

En cuanto a los partidos con el Pincha, el juez lo arbitró en Liga, Copa de la Superliga y Copa Argentina en 15 partidos, con seis victorias para el Albirrojo, seis empates y tres derrotas. En Liga de visitante, el conjunto de 1 y 57 ganó en dos ocasiones mientras que después empató y perdió otras dos respectivamente. La última vez que dirigió al León fue en julio del año pasado en el estadio Uno, donde igualó

2-2 frente a Central Córdoba con goles de Leandro Díaz y Manuel Castro.