Buenas y malas para Sánchez Miño

Juan Manuel Sánchez Miño fue el reemplazante de David Ayala en el partido que le tocó disputar a Estudiantes contra Racing, donde fue empate para el elenco albirrojo sin goles ante la Academia en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El exjugador de Independiente en defensa jugaba en la misma línea que Jorge Rodríguez, aunque en ataque tenía libertad, por momentos apareció recostado por el sector izquierdo y por detrás de Corcho, dejando que el ex-Banfield.

Por momentos se vio superado en la marca y tuvo problemas de ubicación, lo cual aprovechó la línea de volantes de Racing, que utilizaron su sector para generar movilidad, más allá de que llevaron poco peligro al arco de Mariano Andújar.

Además, el exfutbolista de Boca, por indicación del entrenador por cuestiones tácticas, le dejo el centro del campo a Lucas Rodríguez y el empezó a ser decididamente un mediocampista por la izquierda, aunque sin tener la explosión de Tití.

En el complemento siguió con la misma tónica de lo ya mostrado, tuvo el coraje de hacerse cargo de la salida desde el fondo, buscar espacios, aunque tuvo aciertos y errores en la distribución.

Ya en la marca siguió sufriendo porque quedó siempre a destiempo, aunque por pasajes del juego, los de Juan Antonio Pizzi prefirieron optar por jugar al pelotazo a las espaldas de él y de su compañero en la mitad del campo.

Por ser su primer partido como titular, donde completó los 90 minutos, lo cual no es un detalle menor, no fue una presentación descollante, pero no llegó a desaprobar en su rendimiento. Eso sí, deberá dar más si quiere conseguir un lugar en el once titular, aunque lo lógico es que en caso de que Ayala esté bien, el que saldrá para que ingrese Miño será Nicolás Pasquini, que en estos tres cotejos tuvo más malas que buenas.

Finalmente, vale destacar que Sánchez Miño jugó por el lesionado David Ayala, que padeció una sobrecarga muscular en el aductor de la pierna derecha y por ese motivo no pudo ser considerado para jugar este encuentro.

Habrá que aguardar por la evolución del mediocampista categoría 2002, para saber si podrá estar presente el próximo domingo a las 17 en Sarandí ante Arsenal por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional.