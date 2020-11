“Cada vez que le dejo un mensaje, me bloquean”

Héctor “El Negro” Enrique se hizo presente ayer por la tarde en un programa de la cadena ESPN, donde dialogó acerca del momento que está viviendo su excompañero de la Selección, y dejó algunos testimonios que describen lo que está pasando Diego Maradona.

Sobre la situación médica, afirmó: “A Diego, todo lo mejor, toda la fuerza. Que tenga toda la entrega que le puso al fútbol y a la vida para cuidar a sus queridos”.

Luego, el campeón del mundo contó una anécdota que data de hace poco tiempo: “Lo fui a visitar a Diego porque tuve suerte, ya que cada vez que le dejo un mensaje en WhatsApp me bloquean al minuto. Se pueden adueñar del teléfono, pero no me gusta que se adueñen de su vida”, dijo, y agregó: “A Dalma le pasa lo mismo y hasta dejaron a Bochini afuera de un entrenamiento”.