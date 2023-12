Calendario de la Selección Argentina en 2024: fechas claves y rivales

La Selección Argentina ya conoce su camino en 2024. Con Lionel Messi como capitán y Lionel Scaloni en el timón táctico, la Albiceleste se enfrenta a una temporada repleta de desafíos: Copa América, Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y diversos amistosos de preparación para afrontar todo lo que se viene. Junto con diario Hoy, conocé el calendario de los campeones del mundo: fechas claves y rivales.

El camino de los campeones del mundo comienza el mes de marzo con dos amistosos. Si bien los rivales no están definidos y no hay nada cerrado de manera oficial, todo parece indicar que la Albiceleste disputará dos encuentros entre el 11 y 24 de marzo. Hay una propuesta de China y una posibilidad para jugar en Estados Unidos. Asimismo, y si bien no hay nada cerrado hasta el momento, Scaloni los va a usar de pretemporada como sucedió en la ciudad española de Bilbao antes del Mundial de Catar 2022.

Luego llegará la tan ansiada Copa ­América 2024. El torneo continental se desa­rrollará del 20 de junio al 14 de julio, y el combinado nacional hará su debut el 20 en el Mercedes-Benz Stadium ante un rival a definir (Canadá o Trinidad y Tobago). ­Posteriormente, Chile y Perú, el 25 y 29 del mismo mes respectivamente, serán los otros dos rivales que componen el Grupo A.

Por último, y para cerrar el año competitivo, Argentina contará con una seguidilla de duelos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. De septiembre a noviembre, el seleccionado nacional enfrentará a Chile (fecha 7), Colombia (fecha 8), Venezuela (fecha 9), Bolivia (fecha 10), Paraguay (fecha 11) y Perú (fecha 12).

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Argentina vs. rival por confirmar | Amistoso | Marzo, con día y hora a confirmar

Argentina vs. rival por confirmar | Amistoso | Marzo, con día y hora a confirmar

Argentina vs. Canadá/Trinidad y Tobago | Fecha 1 Copa América 2024 | 20 de junio, a las 21 horas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

Chile vs. Argentina | Fecha 2 Copa América 2024 | 25 de junio, a las 22 horas | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

Argentina vs. Perú | Fecha 3 Copa América 2024 | 29 de junio, a las 21 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

Argentina vs. Chile | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 7 | Jueves 5 de septiembre

Colombia vs. Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 8 | Martes 10 de septiembre

Venezuela vs. Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 9 | Jueves 10 de octubre

Argentina vs. Bolivia | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 10 | Martes 15 de octubre

Paraguay vs. Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 11 | Jueves 11 de noviembre

Argentina vs. Perú | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 12 | Martes 19 de noviembre