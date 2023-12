Biffi y Cacace, dos Pinchas que van a buscar su oportunidad en la Villa

Luego de una temporada que no tuvo el desenlace esperado, la dirigencia de Villa San Carlos tomó la decisión de darle la oportunidad como director técnico a Lucas Licht, que ahora tiene la obligación de confeccionar el plantel principal para la próxima temporada. El mismo ya tuvo muchas bajas y sumó una buena cantidad de refuerzos pensando en el comienzo de la pretemporada, que será el próximo 3 de enero, en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio.

Dos de los grandes valores que llegaron fueron Bautista Biffi y Franco Cacace, que se formaron en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, pero que no fueron considerados para el grupo superior y tuvieron que buscar un nuevo rumbo para su carrera. En diálogo con El Clásico, mostraron sus expectativas en este desembarco en Berisso.

—¿Cómo se sienten con este paso?

—Bautista Biffi: Estoy viviendo tranquilo este final de año. Aprovechando a descansar con la familia, muy bien.

—Franco Cacace: Adaptándome a los cambios y ahora disfrutando las vacaciones. Enfocado en lo que se viene el próximo año.

—¿Cómo tomaron la decisión de ir a la Villa?

—BB: Me hablaron muy bien del club, hay gente que conocía, compañeros, no se me hizo complicado. Por el poco tiempo que estuve me encontré con un grupo muy bueno, buena gente, el cuerpo técnico me trató muy bien, me integraron como uno más desde el momento que llegue.

—FC: La decisión de ir a la Villa la tomé porque me pareció que tienen un gran proyecto para que el club siga creciendo. En lo personal quiero hacerlo. Me encontré un club familiar, me hicieron sentir como en casa.

—¿Cómo fue el año?

—BB: Hasta mitad de año fue bueno porque pude mostrarme en Reserva y jugar mucho, ahí nos bajaron la persiana y nos dejaron a un costado. De mitad a finales no jugué ni nada.

—FC: El año fue bueno porque considero que jugué muy buenos partidos en Reserva, aunque no cumplí mi objetivo de debutar en Primera en Estudiantes después de tantos años.

—Quedaron libres… ¿Cómo lo tomaron?

—BB: La salida del club me costó, estaba muy acostumbrado a la gente, el espacio, pero como soy yo que me adapto y trato con gente nueva, no se me hizo difícil la llegada a la Villa.

—FC: Fue difícil. Estuve en el club casi 18 años y viví muchas experiencias. Es complicado irte de un lugar que consideras tu casa, pero a veces los cambios son necesarios. De Estudiantes me llevó muchas amistades, viajes y experiencias vividas, también cada cuerpo técnico que me formó como jugador y persona, además de los consejos y estar en momentos difíciles.

—¿Qué esperan para el 2024?

—BB: La idea es tratar de aportar desde donde me toque. Tratar de que crezca, crecer yo, sumar minutos, mostrarme y meter un buen campeonato. Con Licht hablé, me pareció muy directo, concreto, me convenció de tomar esta decisión.

—FC: Con Licht todavía mucho no hablé, pero me gustaría poder tener continuidad para seguir mejorando en lo futbolístico y ganar experiencia, además de cumplir el objetivo de subir de categoría.