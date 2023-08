Cambaceres entrenó con una baja y no tiene equipo definido

Mañana por la tarde, Defensores de Cambaceres se medirá con Lugano como visitante y ayer se entrenó de cara a este partido. Dicho esto, en el entrenamiento de ayer, el Rojo de Ensenada realizó solo un rato de fútbol, por espacio de unos quince minutos. Además, el trabajo estuvo basado en lo físico y en tareas tácticas específicas. Así las cosas y según trascendió en las últimas horas, la dupla técnica se tomará hasta hoy para definir la formación que jugará mañana en Lugano. Ante la baja por lesión de Tomás Bravo, deberá buscar algún reemplazante y dicho esto, tampoco se descarta que pueda haber alguna variante más.

Cabe destacar, que el volante se resintió de una molestia en el entrenamiento de esta mañana y será baja para el partido de mañana. El jugador sufrió una contractura en el isuiotibial de la pierna de la derecha y ante esta situación, mañana se hará una resonancia y no se descarta que pueda haber alguna distención. Sobre su problema físico, el jugador comentó: “Tengo un dolor muscular que no me ha calmado en la pierna derecha, me voy a hacer estudios porque las contracturas no duran mucho tiempo. Estuve una semana así y no aflojó, lamentablemente me pierdo un partido importante y acompañaré desde donde toque”.

Finalmente, vale repasar que el primer equipo de fútbol femenino de Cambaceres cayó por 1-0 ante Aldosivi de Mar del Plata en el estadio 12 de Octubre. En la próxima, serán visitantes de Almirante Brown en Isidro Casanova.

POSICIONES

1 Argentino (R) 21 10 6 3 1 15 6 +9

2 Centro Español 16 8 5 1 2 16 10 +6

3 Sp. Barracas 14 8 3 5 0 4 0 +4

4 Cambaceres 14 8 4 2 2 9 7 +2

5 Lugano 13 8 3 4 1 12 10 +2

6 El Porvenir 13 8 4 1 3 7 6 +1

7 Mercedes 12 9 3 3 3 10 10 0

8 J. Unida 7 9 1 4 4 4 8 -4

9 C. Ballester 6 8 1 3 4 3 6 -3

10 Muñiz 5 9 1 2 6 5 13 -8

11 Paraguayo 5 9 1 2 6 3 12 -9