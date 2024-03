Cambaceres quiere levantar cabeza ante Juventud Unida

Si las condiciones climáticas lo permiten, Cambaceres saltará a la cancha en la tarde de hoy con la premisa de levantar cabeza. Tras igualar ante Lugano en el 12 de Octubre, el Rojo visitará a Juventud Unida desde las 17:00. El encuentro se disputará a puertas cerradas, contará con el arbitraje de Martín Despósitos y podrá verse por el canal de youtube de Revista Tribuna Roja.

El historial contra Juventud le resulta ampliamente favorable al elenco de Berisso en los números. Sobre 28 enfrentamientos, Cambaceres se impuso en 17 contra 4 de su rival y 7 empates.

Jugando como visitante, se midieron 15 veces, con 8 victorias del Rojo, 4 del Lobo y 3 igualdades.

Jesús Martínez, uno de los entrenadores de Cambaceres, hizo un balance de la temporada en diálogo con el portal de Tribuna Roja: “No nos sentimos condicionados porque el trabajo en el día a día es bueno. Lógicamente se habla en la intimidad. Siempre estamos tratando de redoblar esfuerzos con los jugadores que creen en el proyecto. Sabemos que el camino es seguir trabajando. Salvo con Puerto Nuevo, no fuimos menos que nadie. En la mayoría fuimos superiores. La pelota no entra y los puntos no son los que deberíamos tener”.