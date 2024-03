Estudiantes y un equipo ofensivo para la final

A todo o nada. Estudiantes de La Plata se enfrenta a River mañana en una nueva final por un título. El elenco dirigido por Eduardo Domínguez viene de dar la vuelta olímpica hace no mucho en el cierre del año pasado en la final de la Copa Argentina frente a Defensa y Justicia. Un título que le permite ahora jugar otro encuentro definitorio para sumar una estrella más al escudo y un trofeo más a la vitrinas del club.

Enfrente está nada más y nada menos que el Millonario, campeón de la Liga Profesional y el único invicto hasta el momento en la actual Copa de la Liga. Sin embargo, para Eduardo Domínguez en las finales hay que salir a ganarlas, no hay lugar para la especulación. Por esta razón, el entrenador prepara un equipo altamente ofensivo para intentar quedarse con la Copa.

La grata noticia es la recuperación física de Eros Mancuso, quien superó una lesión muscular y volverá a la titularidad en lugar de Eric Meza, quien pasará a jugar en el sector izquierdo reemplazando a Gastón Benedetti. Además, el técnico ya cuenta en plenitud con Guido Carrillo por lo que la delegación tendrá a todos los jugadores disponibles a excepción de Pablo Piatti, único lesionado.

En cuanto al entrenamiento de ayer, en la que los futbolistas realizaron una práctica de fútbol formal, el Barba probó algunas variantes en ofensiva. En el equipo que paró en la cancha principal, en ofensiva se encontraban por primera vez juntos (de arranque) Edwuin Cetré y Javier Correa. Luego ensayó con Guido Carrillo por el colombiano y por último Mauro Méndez. El resto del equipo parecería estar más claro, aunque la gran actuación de Tiago Palacios en Junín, pese a ser expulsado, pone en aprietos a Domínguez para incluirlo entre los 11 en lugar de Javier Altamirano.

No obstante, con la vuelta de Mancuso, el descanso gracias a la rotación en la derrota con Sarmiento de Junín, Eduardo Domínguez tiene en mente a los titulares pero también la planificación de un partido muy duro como largo, ya que podría haber tiempo suplementario. En ese sentido, un posible 11 titular incluye a: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero, Eric Meza; José Sosa, Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar, Javier Altamirano o Tiago Palacios; Guido Carrillo o Edwin Cetré y Javier Correa.

Finalmente habrá VAR en el duelo ante el Millonario

En una semana plagada de polémicas arbitrales, con declaraciones cruzadas entre entrenadores, árbitros y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, finalmente se confirmó que habrá VAR en la final de la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata y River. Lo primero que se había confirmado para el encuentro es que el juez será Yael Falcón Pérez, junto a Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez, como asistente 1 y 2 respectivamente, Pablo Echavarría como cuarto árbitro y Hugo Páez como el quinto.

Sin embargo, a poco menos de 48 horas para la final, restaba definir si iba a haber VAR o no, algo que sorprendió sobre todo a los hinchas del Pincha dado que enfrente está River y en caso de no haber revisión, el árbitro no podrá enmendar errores. Si tenemos en cuenta los antecedentes del certamen, en las finales previas de la Supercopa Argentina hubo VAR. Por eso, en las últimas horas terminó de confirmarse que la tecnología estará presente en el encuentro de mañana 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.