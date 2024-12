Cambaceres sigue sumando bajas de cara a la próxima temporada

De floja a muy floja. Así podría resumirse la actuación de Cambaceres en el Torneo Clausura de la Primera C.

Al elenco de Juan Arias Navarro le costó más de la cuenta el segundo semestre y eso quedó reflejado en la tabla de posiciones (puesto 21 de 25). Y como era de esperar, comenzaron a conocerse las primeras bajas en el plantel de cara a la temporada 2025.

Si bien la intención del cuerpo técnico y de los dirigentes era dar a conocer el listado completo una vez que dialoguen con todos los jugadores, el delantero Fernando Pasquale realizó un posteo en redes sociales, donde anunciaba que no continuará en el Rojo porque no estará en los planes para el próximo año.

Horas más tarde, se agregaron al atacante los volantes Lucas Villar y Caetano González Nicolini.

Tal como se esperaba, con el correr de la semana se conocieron los nombres de más jugadores que no seguirán en la próxima temporada en el Rojo.

Entre los casos más significativos figura el defensor Leonel Caielli, que llevaba varias temporadas en el conjunto de Ensenada. Por diferentes lesiones, no jugó el tramo final de la temporada. Otro futbolista que no seguirá es Issa Sane, quien había llegado a principio de año de Berazategui y fue parte del once inicial durante varios encuentros.

También dejarán la institución de la región Axel Le Bellot, Valentín Cosentino, Francisco Villalba y Thiago Fernández. Además hay algunos juveniles que volverán a la cuarta división.

“Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo”

El volante Lucas Villar también dejó su mensaje en redes sociales tras su salida del Rojo.

“Hoy me toca despedirme del club que me formó, no es de la manera que me gustaría, pero así es y hay que aceptarlo. Gracias a mis compañeros por ayudarme en todo este año y por cada mensaje que me mandaron hoy (algo bueno hice) y gracias a los hinchas por bancar siempre, más allá de los resultados. Me voy con la tranquilidad de dar todo , siempre y agradezco a los que realmente confiaron en mí”.