Cambaceres suspendió sus entrenamientos por casos de coronavirus

El elenco de Ensenada viene sufriendo, al igual que todo el mundo, las complicaciones de la pandemia, debido a que tiene a tres integrantes de su primer equipo con Covid-19.



La decisión la tomó la Comisión Directiva de Defensores de Cambaceres, dado que los futbolistas Iñaki Berterretche, Esteban Coronel, el entrenador, Carlos Da Ponte, y el ayudante de campo, Pablo Casado, dieron positivo de Covid-19. El Rojo no tiene competencia cercana y de esta manera se preserva la salud del plantel profesional.



En las últimas horas, el Ruso tuvo fuertes dolores y malestar corporal, por lo cual se mantendrá aislado, al igual que las otras tres personas, realizando la cuarentena correspondiente.



Con esta situación sobre la mesa, la CD del club decidió que el primer equipo suspenda las prácticas por algunos días, primero porque no tiene competencia cercana y luego para preservar la salud de sus futbolistas. Aún la dirigencia no tiene definido cuándo su plantel volverá a los trabajos, dado que tampoco está claro cuándo comenzará la Primera D.



Por otra parte, Defensores cerró la incorporación del arquero Patricio Morichi, es oriundo de Tucumán y jugó en Gimnasia y Tiro de Salta. Es categoría 2000, por lo tanto tiene edad de Cuarta división, pero viene entrenando con la Primera hace ya varias semanas.