Cambaceres tiene todo definido para el debut

Defensores de Cambaceres tiene todo listo para el debut en el Torneo Apertura de la Primera D Metropolitana, mañana desde las 15.30 contra Liniers en el estadio 12 de Octubre de Ensenada. Luego de casi cuatro meses sin jugar, los dirigidos por Carlos Da Ponte pretenden hacer de su casa una fortaleza para intentar cumplir el objetivo de ascender.



Repasando los 11 que saldrán a la cancha mañana, el Ruso alistara a: Lobelos; Caielli, Rosas Quintero, Squie, Juan Manuel Díaz; Rodolfo Fernández, Coronel, Leonel García; Ferrario; Ybares y Torancio. El plantel viene trabajando con la misma formación ya hace varias semanas, apostando a nombres de la categoría y a varios de los futbolistas que venían jugando en la institución. La intención del entrenador es tener un elenco protagonista y que salga a imponerse en todas las canchas.



Vale repasar que el campeonato se jugará a 11 fechas entre Apertura y Clausura, habrá dos ascensos a la Primera C y no habrá desafiliaciones. El campeón de cada uno de los torneos jugará una final con encuentro ida y vuelta para determinar el primer acceso a la C, en caso de ser el mismo conjunto, subirá automáticamente. En tanto que el segundo se dará mediante un Reducido, que lo van a disputar, en caso de que el primer boleto sea directo, del 1° al 8°, mientras que en caso de que sea una final, lo jugarán del 1° al 6° de la tabla general, a la cual se sumará luego el perdedor del duelo decisivo.



Finalmente, se definió que el domingo el árbitro del partido será Brian Rodríguez, en su primera presentación impartiendo justicia al elenco de Ensenada.