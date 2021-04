¿Cambio de horario para visitar al Canalla?

A partir de las nuevas restricciones que empezaron a regir desde la medianoche del viernes pasado, con el fin de contener la segunda ola de Covid-19, desde el Gobierno argentino le solicitaron a la AFA y la Liga Profesional de Fútbol que no haya más partidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que comiencen más allá de las 18 horas, de acuerdo con el último DNU presidencial en el marco de la pandemia de coronavirus.



La décima fecha tuvo cambios de horarios en los partidos que se iba a disputar en el AMBA, sin embargo, los equipos que jugaron en Santa Fe y Santiago del Estero, como fueron los casos de River ante Central Córdoba y Colón frente a Godoy Cruz, no tuvieron inconvenientes en jugar luego de las 20. Además, la nueva disposición afectó a los partidos por Copa Libertadores y Sudamericana, aunque finalmente fueron habilitados por el Gobierno para jugar sus partidos en los horarios que ya estaban estipulados de antemano. Ahora, con la suba de casos de coronavirus en la provincia de Santa Fe, el partido entre Estudiantes y Rosario Central, programado para el próximo domingo a las 21, tiene muchas chances de ser modificado.



El gobernador Omar Perotti encabezó dos reuniones, primero con el comité de expertos en salud y luego con intendentes, donde la mayoría coincidió en la necesidad de implementar restricciones cuanto antes por el incremento de casos de Covid-19 en Santa Fe. Por dicha razón, y conforme a lo que pudo averiguar diario Hoy, la discusión pasa por definir desde qué hora se comenzará a limitar la circulación nocturna. La idea que mayor consenso generaría sería a partir de las 20.30, lo que imposibilitaría que se dispute el encuentro entre el Canalla y el Pincha.

La denunciante de Diego García pidió apoyo y criticó a Estudiantes

Amén de su salida del club a préstamo a Talleres de Córdoba, el caso de Diego García volvió a estar en el ojo de la tormenta. El futbolista denunciado por abusar sexualmente de una joven que jugaba al hockey en Estudiantes volvió a entrenar en el Country Club de City Bell luego de un pedido de su abogado Diego Bombin. Esta decisión y su transferencia a la “T” despertó la indignación y el dolor de la chica, que redactó una carta apuntando contra el club platense.



Empezando con el escrito, la mujer manifestó: “Desde que nací, soy de Estudiantes. Fui jugadora de hockey, representé la camiseta toda mi vida, dentro y fuera de la cancha. Siempre sentí que fue mi segunda familia y mi segunda casa, pero hoy lamentablemente no lo siento así”.



“El club dejó de representarme en el mismo segundo que no supo defenderme ni cuidarme. Hoy en día me di de baja y no soy más socia justamente por eso. El club no tomó las medidas necesarias para cuidarme. Se resguarda en lo legal, hablando de los derechos del ­denunciado, pero mis derechos se los olvidaron”, agregó.



Siguiendo con sus palabras, la joven señaló que “mientras el jugador denunciado va a ser transferido a otro club en el cual podría salir del país para jugar una Copa, a mí me toca sufrir desde casa, estar con tratamiento psicológico, con mil miedos e inseguridades”.



“Por eso pido por este medio justicia y coherencia. Yo ya lo viví, ya el daño lo tengo, pero sigo fuerte y sigo con la denuncia en pie para que a otra no le toque vivir mi situación. Si Estudiantes es una escuela, enseñen primero a respetar a la mujer. Sean la familia que dicen ser”, completó.