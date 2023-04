Candy Fy ganó como para repetir

En el segundo turno de ayer en el Hipódromo platense se disputó el Premio Hispana (1.500 mts.), que estaba reservado para potrancas de 2 años que no hayan ganado. Acá no dejó ninguna duda la gran favorita Candy Fy, que al ganar devolvió a sus apostadores tan solo $1.75.

La hija de Fortyfy venía de debutar en San Isidro donde llegó quinta con algunos contratiempos en la suelta, por lo que su cuidador José Correa Aranha decidió traerlo a éste hipódromo, logrando un contundente triunfo por siete cuerpos sobre la debutante Total Triomphe. Mientras que Bruja Bandida completó el podio de los ganadores.

Apenas largaron Candy Fy se colocó segunda de Oriental Free y así vino todo el trayecto hasta la recta, donde la igualó para rebasarla y a partir de allí con un gran desplazamiento comenzó a sacar ventaja para cruzar el disco con amplia luz sobre sus ocasionales rivales. La conducida por el as de la fusta Leandrinho Fernandes Goncalves no se quedará en ganadora de una.

El experimentado jockey Abel Luján José Giorgis a los 56 años sigue corriendo, y ganando, como un pibe. Ayer se apiló sobre Prisionero Plus y lo llevó al triunfo en la forma que más le gusta correr, a la descubierta y graduando las energías del montado de turno como lo hizo ayer. Después de la carrera dijo: “A pesar de los 56 años me siento muy bien físicamente con mucha fuerza en piernas y brazos, como así también con buenos reflejos por lo que voy a seguir corriendo hasta que me dé el cuero”.

Abelito nació, y aún vive, en Lobos y de las carreras cuadreras en los andariveles del interior saltó a los máximos donde continúa cosechando triunfos.