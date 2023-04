El hijo de Rambert podría jugar el domingo contra Estudiantes

De cara al partido del domingo ante el Pincha, la posible incursión de Tomás Rambert, hijo del exdelantero de la década de 1990 Sebastián “Pascualito” Rambert, resultó la principal novedad dentro del movimiento de piezas que pretende impulsar Pedro Monzón en el equipo titular. Rambert entró en la práctica en lugar de Nicolás Vallejo, debido a que este se ausentará por su expulsión en la fecha pasada.

Rambert, el hijo de Sebastián, quien fue campeón con el Rojo, fue subido al equipo principal por la baja de Tomás Pozzo y firmó su primer contrato el 17 de marzo, por lo que aún no debutó en la Liga Profesional y podría hacerlo ante Estudiantes el domingo a las 14. El futbolista solo sumó cinco minutos por Copa Argentina ante Club Ciudad de Bolívar.

En tanto, Juanito Cazares no formó parte de ningún ensayo táctico. Cabe destacar que este lunes el ecuatoriano se ausentó a la práctica sin previo aviso. A pesar de que no lo sancionaron, este miércoles no hizo fútbol. En su lugar estuvo Sergio Ortiz.

De esta forma, la posible formación para recibir a Estudiantes el domingo de Pascuas tendría a Rodrigo Rey; Javier Báez, Sergio Barreto, Edgar Elizalde, Damián Pérez; Sergio Ortiz, Iván Marcone, Kevin López; Tomás Rambert, ­Martín Cauteruccio y Matías Baltasar Barcia.