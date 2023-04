La jerarquía les ganó a los pibes

En la noche de ayer, físicamente y tácticamente Gimnasia fue superado por Universitario de Perú. Los peruanos, con un equipo de más experiencia, con una jerarquía un poco mayor jugando copas internacionales y sobre todo con una gran inteligencia para manejar los hilos del partido, se llevaron tres puntos más que vitales para ser el único puntero del Grupo G de la Copa Sudamericana.

A pesar de lo que se preveía, el equipo de Gimnasia plagado de juveniles después de la gran victoria conseguida frente a Estudiantes comenzó a vivir una baja en el rendimiento debido a lo mostrado en el Gigante de Arroyito frente a Rosario Central y a lo que se vio ayer en el Bosque contra la U. En los dos partidos siguientes no logró mantener la intensidad y el físico que mostró aquella tarde contra el León, sumado a que las falencias defensivas y de creación de juego fueron aumentando.

Sin embargo, también lo que marcó la mala noche tripera ayer fue que Ignacio Miramón estuvo en total soledad en mitad de cancha y no tuvo la ayuda defensiva para intentar arreglar esos baches que mostraba el Albiazul de mitad de cancha para adelante. El ingreso en el 11 titular para Guillermo Enrique y Tomás Muro no dieron soluciones ni cambiaron la ecuación de lo mostrado en Rosario, mientras que en el juego no mostró atrevimiento ni agilidad como la que tenía Benjamín Domínguez en estos últimos partidos.

De esta manera, el Mens Sana deberá mejorar porque los errores defensivos y en creación de oportunidades son cada vez más visibles, sumado a que se viene una seguidilla importante frente a Racing, River, Belgrano e Independiente Santa Fe en menos de dos semanas.

Una seguidilla que asusta

Este abril seguirá siendo muy intenso para el Tripero porque comenzó con las derrotas frente a Rosario Central y Universitario, ahora tendrá la continuidad de una seguidilla que no es nada fácil ya que el sábado recibirá a Racing en el Bosque a las 18 y luego visitará a River Plate el próximo jueves a la tarde en el Monumental.

Allí tendrá poco descanso porque el sábado, pasadas apenas 50 horas del partido con el Millonario, será local contra Belgrano y al otro día viajará a Bogotá porque el martes 18 por la noche enfrentará a Independiente Santa Fe por la segunda fecha de la Sudamericana. Por último, el fin de semana, aún sin fecha definida, jugará contra Argentinos Juniors.