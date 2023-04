Chirola Romero: “Bronca y tristeza porque esperábamos arrancar mejor”

Un tropezón no es caída. Gimnasia empezó con el pie izquierdo su camino en la Copa Sudamericana por la derrota de ayer por la noche en el Bosque ante Universitario de Perú por 1 a 0 producto del gol de penal de Succar Cañote. En esa línea, el entrenador del Lobo, Sebastián Romero, tomó la palabra después del encuentro y se refirió al polémico penal pitado por Matonte y el balance del partido.

“Bronca y tristeza porque esperábamos arrancar de la mejor manera. Fue un partido durísimo, en los primeros minutos ellos fueron superiores y después emparejamos”, empezó diciendo y expresándose Sebastián Romero en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre el rendimiento de Gimnasia, en Copa Sudamericana, Chirola aclaró: “En el segundo tiempo fuimos mejores, hasta que llega la situación del gol. Qué voy a decir, hay veces que no es penal, veces que sí, pero vi las imágenes, además del partido, y no estoy de acuerdo con la decisión”. Con una postura clara sobre el penal, pero sin apuntar contra el árbitro, el técnico de Gimnasia decidió salir de la polémica y bancó a su equipo: “Jugamos contra un equipo con muchos jugadores de experiencia, y nuestro equipo lo intentó, por momentos fue mejor, y si bien no hicimos lo mismo que en los últimos partidos, lo intentamos”.

“Me voy con bronca porque nos vamos con las manos vacías, pero orgullosos de los chicos que siguen acumulando experiencias. Te da bronca, te da calentura para ganar los partidos, pero seguiremos trabajando. Hoy toca descansar bien porque el sábado tenemos otro partido importante”, concluyó su análisis y se focalizó en lo que se le viene por Liga Profesional.