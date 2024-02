Carlos Saiz habló tras la llegada de Hamilton a Ferrari

El piloto español Carlos Sainz Jr. adelantó que “dejará todo” en su última temporada en Ferrari, luego de haber salido a la luz que en 2025 será reemplazado por el británico Lewis Hamilton, actualmente en Mercedes.

“No me siento decepcionado, viendo a Ferrari desde adentro sabía algunas cosas y me preparé para los cambios que se avecinan en el futuro. Sin embargo, no quiero pensar en otra cosa que no sea dar todo, el máximo en la temporada que me queda en la escudería”, comentó el piloto madrileño.