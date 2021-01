"Chicho" Serna liquidó al plantel de Boca: "No tuvieron rebeldía"

Mauricio "Chicho" Serna fue lapidario y mostró su malestar, tras la eiminación de Boca ante Santos en la Copa Libertadores. El "Chicho" destacó que los jugadores no se rebelaron ante la adversidad: "Tácticamente le podés hacer caso al técnico, pero tenés que tener rebeldía. Ayer no fue así. Se dejo una nueva oportunidad para alcanzar la final".

Además mostró su enojo por la eliminación: "Sentí mucha tristeza porque ayer Boca no compitió. Santos jugaba la semifinal y Boca la primera fase". También se imaginó que Riquelme no durmió por la bronca y criticó a Frank Fabra, por su expulsión: "La patada que tiró no es tener huevos, es una irresponsabilidad".