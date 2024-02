Colón quedó a mano ante el Bohemio

Este domingo tuvo continuidad la segunda fecha del extenso torneo anual de la Primera Nacional, donde el partido más destacado del día tenía como protagonistas a Colón de Santa Fe, el elenco más grande de la divisional, enfrentando en Villa Crespo a Atlanta, en el marco de la Zona B del campeonato.

En la cancha del Bohemio fue igualdad sin goles, por lo que el Sabalero quedó con cuatro unidades en la tabla de posiciones, al igual que los locales.

Finalmente, vale repasar que en la próxima fecha los de Iván Delfino se medirán en el Cementerio de los Elefantes ante Almirante Brown, que viene de perder 2-1 con Tristán Suárez, en un choque de peso, ya que la Fragata fue gran protagonista el año pasado y es candidato en esta temporada. Dicho partido se jugará el domingo a las 20:10, probablemente con transmisión de TyC Sports.

Güemes de Santiago del Estero venció por 1-0 a San Martín de San Juan; Arsenal de Sarandí cayó por 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, mientras que Defensores de Belgrano derrotó por 1-0 a Nueva Chicago.

Finalizando el repaso, otro de los grandes compromisos del domingo se dio en Mendoza, donde San Martín de Tucumán dio el golpe venciendo por 2-0 a Deportivo Maipú. Molinas y Fedele metieron los goles del Ciruja, que es otro de los candidatos a luchar por el ascenso a Primera.

En otros resultados, Brown de Adrogué empató 2-2 con Temperley y Defensores Unidos de Zárate le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto. El viernes, todo había comenzado con la victoria de Chacarita, 2-0, ante Ferro en Caballito.

Al cierre de esta edición jugaban: Racing de Córdoba - Agropecuario; Chaco For Ever - Gimnasia y Esgrima de Mendoza; Alvarado de Mar del Plata - Guillermo Brown de Puerto Madryn y Patronato de Paraná - All Boys. Este lunes se miden: Atlético de Rafaela - Mitre de Santiago del Estero.