Comenzó el éxodo en Estudiantes

Abran las puertas que parten varios. A pocos días del arranque de una nueva pretemporada en el Country de City Bell, se comenzaron a definir los futuros de varios futbolistas del actual plantel profesional de Estudiantes. El primero en levantar la mano e irse, Enzo Kalinski. De acuerdo a lo que pudo averiguar El Clásico de diario Hoy, el mediocampista de 34 años le confirmó, primero al cuerpo técnico de Ricardo Zielinski y luego a la Secretaría Técnica del Pincha, que no renovará el vínculo contractual con el club, que terminaba el próximo 30 del corriente mes, y que su futuro estará en otro equipo del fútbol argentino.



El volante, que llegó a fines del año 2018 y que alternó buenas y malas, más malas que buenas, sobre todo por las cantidad de lesiones que lo tuvo a mal traer y sin continuidad, se convertirá en nuevo refuerzo del Argentinos Juniors de Gabriel Milito. El Mariscal, exentrenador del elenco Albirrojo, lo sumará a sus filas de cara a la fase eliminatoria de Copa Libertadores de América, donde el Bicho enfrentará a River Plate en octavos de final del certamen, luego de liderar su grupo en la fase previa. De este modo, Kalinski, que estuvo un año y medio sin jugar en el Pincha, no empezará la pretemporada con sus compañeros de Estudiantes y continuará su carrera futbolística en La Paternal, donde posiblemente viva sus últimos años como jugador profesional. A esta partida, se le podrían sumar varias más en los próximos días.

Los que siguen los pasos de Kalinski



Respecto a esto y según lo que pudo saber este multimedio, los jugadores que seguirían el camino del exfutbolista de Banfield y San Lorenzo serían: Lucas Rodríguez, Mauro Díaz y Nicolás Pasquini. Este último, con contrato hasta diciembre de este año, aunque podría llegar una oferta por parte de Lanús por el lateral izquierdo. Mientras que por los otros dos (Tití Rodríguez y Díaz), ambos partirían con el pase en su poder luego de no renovar sus vínculos que finalizaban el 30 de este mes.



Tití, jugador surgido de las inferiores del club, no seguiría por decisión propia, ya que la dirigencia le envió varias ofertas para que continúe y desde la representación del jugador no dieron respuesta. De este modo, podría seguir su carrera en el exterior: España o Estado Unidos. En tanto por Mauro Díaz, la Secretaría Técnica y el entrenador no consideran que debe extender su contrato, ya que no será tenido en cuenta de cara a la próxima temporada.



Por último, la buena noticia para el Ruso podría llegar la próxima semana, ya que harían un esfuerzo para retener al delantero Federico González, al que se le termina el vínculo el 30 de junio.

Dos nombres de Boca en la carpeta del Pincha

Estudiantes trabaja con cautela en el mercado de pases, aunque por lo bajo, asoman varios apellidos importantes en la lista de posibles refuerzos del equipo de Ricardo Zielinski. A lo que anticipó diario Hoy de la chance de Mauro Zárate, aunque no lo reconozcan los dirigentes puertas hacia afuera, ahora la Secretaría Técnica tiene en carpeta a otro jugador de Boca Juniors.



Se trata de Franco Soldano, delantero del Olympiakos de Grecia a préstamo en el Xeneize hasta el 30 de junio de este año. El atacante que supo ser titular en el elenco de Miguel Russo cuando Boca se consagró campeón del último campeonato que se jugó con público en las canchas deberá regresar al equipo de Grecia, aunque no sería tenido en cuenta y existe la chance de que el Olympiakos lo ceda a préstamo con cargo. En ese sentido, en Estudiantes esperarán que el vínculo con Boca termine y a partir de allí empezarán a conversar con la representación del ex Unión de Santa Fe, para luego comenzar las negociaciones con el club de Europa.



Por otro lado, respecto a lo de Mauro Zárate, el delantero se despidió de los hinchas a través de sus redes sociales, tanto de Instagram como de Twitter. Sin embargo, a pesar del interés del Pincha, el exjugador de Vélez, Inter, Fiorentina, entre otros, seguiría su carrera en el exterior.