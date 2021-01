¿Cómo está el mercado de pases de Gimnasia?

En un mercado de pases muy tranquilo para Gimnasia hasta el momento, la dirigencia del Lobo sigue en la búsqueda de ese delantero que pedía la dupla técnica de Mariano Messera y Leandro Martini, pero hasta el momento no hubo contactos formales con ningún jugador. Por ahora ese es el único pedido de los entrenadores, salvo que se concreten las salidas de Paolo Goltz y Jorge Broun que hasta el momento son los únicos dos jugadores que podrían irse.



Teniendo en cuenta el contexto económico del Tripero y que solo ingresaron 250.000 dólares por el pase de Matías García al Juárez FC de México, la búsqueda de este atacante por ahora estaría pensada en el Ascenso argentino o en el fútbol extranjero aunque Gabriel Pellegrino estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico para traer algún jugador de renombre o de buen presente en el caso de que se den las negociaciones, ya que no será un mercado muy pudiente para el Lobo, como sí ha sucedido en enero del año pasado cuando incorporó a Jonathan Agudelo, Harrinson Mancilla, Paolo Goltz, Jorge Broun y Matías Pérez García.



A pesar de esto, ya pasó la primera semana de entrenamiento y a mitad de febrero se comenzará a disputar el nuevo torneo. Por eso esta segunda semana será clave ya que en el caso de que llegue algún refuerzo, deberá tener cierta cantidad de días entrenando junto a sus compañeros y el cuerpo técnico.

Además del centrodelantero, los técnicos expresaron públicamente que por el momento no buscarán reemplazante de García.



Por esta razón se esperan novedades para los próximos días o en caso contrario Martini y Messera se deberán arreglar con casi el mismo plantel que disputó la Copa Diego Armando Maradona.

¿Qué sucede con el Morro?



Sebastián García se despidió de Godoy Cruz en los últimos días y tras la pelea con el presidente del Tomba hace semanas el club mendocino había tomado la decisión de que el delantero uruguayo busque otros caminos. Luego de eso, el Morro fue ofrecido en varios clubes entre ellos los dos platenses, pero hasta el momento desde Gimnasia no han avanzado mucho y además está cerca de concretar su deseo de volver al club de sus amores: Nacional.



Con este panorama el Lobo sigue buscando delanteros y todo parece indicar que estaría mirando ligas extranjeras.

En Central buscan arqueros

A pesar de haber llegado a un acuerdo con Jorge Broun tras la postura de Gimnasia de recibir un resarcimiento económico de al menos 200.000 dólares, Rosario Central y el Kily González comenzaron a sondear otros arqueros para analizar sus situaciones y comenzar a dejar de lado a Fatura. Por ahora los apuntados son Matías Ibáñez de Racing, Alexander Domínguez de Vélez y en menor medida Gaston Marinelli de Tigre.



Si no ocurre ningún giro inesperado en la negociación o la aparición de otro club que quiera los servicios del rosarino, el arquero se quedará en el Lobo hasta junio.

No han avanzado por Goltz

A pesar del anhelo del defensor por resolver temas personales y estar cerca de su familia, ni Colón ni Patronato han avanzado por Paolo Goltz y hasta el momento no sonó el teléfono de Pellegrino para negociar por el ex-Boca. Al igual que con Broun, por ahora el nacido en Entre Ríos seguiría en Gimnasia hasta junio aunque la posibilidad de un retiro todavía está latente y los dirigentes Triperos están al tanto, al igual que el cuerpo técnico.



A pesar de esto, mañana comenzará la segunda semana de entrenamiento y el inicio del torneo está cada vez más cerca. La definición deberá ser rápida.