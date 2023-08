Con Chirola y dos caras nuevas, vuelve el Lobo

En medio de una incógnita respecto a lo que pueda ser el futuro de Sebastián Romero como técnico del Lobo, el plantel albiazul volverá a las prácticas en la mañana de hoy a partir de las 10:00 en Estancia Chica para comenzar a planificar el duelo más que importante del sábado próximo contra Independiente en el Juan Carmelo Zerillo. Con un silencio reinante por parte de la Comisión Directiva, la Secretaría Técnica y también del cuerpo técnico, este último esta mañana tendrá que hacerse presente para empezar la semana de entrenamientos.

A la espera de más certezas para esta continuidad que pende de un hilo, todo parece indicar que Chirola tendrá la oportunidad de dirigir contra el Rojo jugándose su última chance, como venía anticipando este diario en la jornada de ayer. A pesar de que el DT estuvo al borde de la renuncia, sus ayudantes lo convencieron de continuar al intentar revertir la situación con los nuevos refuerzos y alguna otra cara que puede llegar durante esta semana.

Además de esto, también El Clásico comentó que desde los encargados del fútbol hay más voces que están de acuerdo con que el entrenador no siga, pero el voto no es unánime y eso hace que no se tome la decisión final hasta el momento. Sumado a que por estas horas se han charlado con algunos reemplazantes de Romero, pero la realidad es que no hay nada firme y por eso no se toma la resolución final hasta este lunes, donde habrá novedades finales y que dejarán tranquilo o no al hincha albiazul que no tiene respuestas desde el viernes a la noche.

Así, con este panorama Romero tendrá su última carta contra el Rey de Copas y también le da tiempo a que la CD continúe los contactos con posibles sucesores como Lucas Pusineri y Javier Sanguinetti porque la realidad marca que con esta incertidumbre y silencio, un triunfo el sábado en el Bosque tampoco garantiza que el ídolo tripero siga al mando del plantel.

Abaldo y Cabral

El Mens Sana sigue sumando caras nuevas y hoy tendrá dos nuevos refuerzos que se presentarán en el predio albiazul para tener su primera práctica y pensar en lo que será la final del sábado. En primer lugar Matías Abaldo ya está en La Plata desde el fin de semana, donde pasó la revisión médica y firmó el contrato, como así también miró por TV el duelo del Lobo en Santa Fe. Pero entre el día del encuentro y el fin de semana libre, recién hoy estará en Abasto.

Por su parte, la llegada de Yonathan Cabral, como anticipó El Clásico, se cerró durante el fin de semana y el defensor central está en Buenos Aires desde ayer. Hoy deberá presentarse en Estancia Chica para después hacerse la revisión médica y firmar su contrato de préstamo hasta diciembre, sin cargo ni opción de compra.

Empate en el Bosque para las Triperas

Durante la tarde de ayer y en el Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia recibió a Rosario Central por la fecha 2 de la Zona B del Torneo Femenino, donde todo terminó en igualdad por 0-0. Vale recordar que las Triperas habían comenzado el torneo con una derrota por 1-0 frente a Racing y de esta manera sumaron su primera unidad para intentar seguir este camino en las ocho fechas que quedan, buscando terminar entre las primeras cuatro que clasifican a los playoffs.

En un encuentro donde hubo pocas acciones, el Lobo estuvo cerca de abrir el marcador pero también sufrió algunos desajustes defensivos, por lo que la igualdad fue un justo resultado en el Bosque. La próxima jornada las dirigidas por Silvana Villalobos enfrentarán a Estudiantes de Buenos Aires en condición de visitante, donde irán por la primera victoria en el torneo. Las de Caseros vienen de caer por 3-1 contra Boca Juniors.