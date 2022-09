Con dos caídas y una victoria, Argentina perdió ante Suecia por la Copa Davis

En el transcurso de la jornada de ayer, el equipo de Copa Davis de la Argentina cayó ante Suecia por el Grupo A de las Finales 2022 al mejor de tres partidos en la ciudad de Bologna, Italia. Por su parte, y en lo que ­respecta al primer turno, tuvo como protagonista a Sebastián Báez (37°) y en esta oportunidad, el tenista de 21 años fue derrotado por Elías Ymer (119°) en tres sets, con resultado final de 6-4, 3-6 y 7-6 (4).

Asimismo, en el segundo punto le tocó jugar a Diego Schwartzman (17°), y en esta ocasión, el Peque perdió por 6-2 y 6-2 contra Mikael Ymer (98°). Tras la derrota, el bonaerense dialogó con la prensa y comentó: “Hoy me dieron un pequeño nocaut de derecha en cuanto a lo que me imaginaba como primer partido y cómo me venía sintiendo”, y agregó: “Va a estar en nosotros cómo afrontamos esta derrota, si podemos revertir la situación y nuestro nivel. Si hacemos las cosas bien, podemos ganar muchos partidos y a muchos rivales”.

En el último turno, Argentina consiguió la victoria en el dobles, cuando Horacio Zeballos y Máxi­mo González derrotaron a los europeos André Goransson y Elías Ymer por 3-6, 6-3 y 6-2, en el último cruce entre ambos países. El próximo rival del equipo argentino será Italia el viernes, y ante esto, Schwartzman declaró: “Sin dudas que ellos son los favoritos por el equipo que tienen y por la localía”. Un dato no menor es que el local cuenta con tenistas de la categoría de Jannik Sinner (11°), Matteo Berrettini (15°), Lorenzo Musetti (30°), Fabio Fognini (55°) y un doblista importante como Simone Bolelli (23° en el escalafón de ­parejas).

En tanto, Guillermo Coria, capitán del equipo argentino, dejó en claro que no pierde la ilusión de avanzar de instancia, más allá del estreno con derrota frente a Suecia. Dicho esto, el Mago expresó: “Estamos fuertes, mientras tengamos chances vamos a dar pelea. De acá nos vamos a ir el sábado, mirándonos a los ojos porque dimos lo máximo, lo mejor. Después, se puede ganar o perder. Nos tenemos que ir con la frente en alto de que dejamos todo en la cancha”.