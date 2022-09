“El equipo de 1996 fue uno de los mejores de la historia de Gimnasia”

Pasan los años y el nombre de Alberto Márcico sigue sacándole una sonrisa a los hinchas del Lobo. Corría la temporada 1995-1996, el correntino estaba un tanto relegado en el Xeneize y tras un amistoso que jugaron Boca-Gimnasia, el Viejo Griguol lo trajo para La Plata.

En la previa, era una buena combinación para los chicos del club que miraban al Beto como un jugador consagrado. El resultado de ese mix fue un equipo protagonista que peleó hasta el final. En un mano a mano exclusivo con diario Hoy, el Mágico habló de todo: la actualidad del fútbol argentino, su recuerdo de aquel plantel histórico, el presente del conjunto dirigido por Pipo Gorosito y su mirada sobre la Selección Argentina en la previa de Catar 2022. Un placer leerlo, al igual que cuando agarraba la pelota.

—¿Cómo estás viendo la actualidad del fútbol argentino?

—El fútbol argentino lo estoy viendo bien, hay buenos partidos. Pero este demostró ser un campeonato irregular, acá el último le puede ganar al primero, no hay equipos imbatibles.

—Integraste un plantel que quedó en la historia de Gimnasia. ¿Qué recordás de aquella temporada con Timoteo?

—El plantel de 1995-1996 fue uno de los mejores de la historia de Gimnasia, al menos no tengo dudas que mereció el campeonato. Siempre me quedó la idea de que si no vendían al Yagui, no echaban al Pepe Albornoz y yo no me lesionaba, el Lobo festejaba su primer campeonato. Era un plantel terrible y además con un técnico de la p... madre. El Viejo fue el mejor lejos.

—Ahora el Lobo también pelea arri­ba. ¿Cuánto influye en el jugador la presión a medida que se va acercando el final?

—Faltan muchos puntos, es bastante lo que resta por jugarse. Creo que se deberían solucionar algunos problemas para darles tranquilidad a los jugadores, no fueron buenas las declaraciones de Gabriel Pellegrino, los trapos se lavan puertas adentro. Pipo está haciendo un gran trabajo y los pibes que están asomando tienen grandes condiciones. En este sentido, hay mérito de Chirola Romero. Cuando te vas acercando a las instancias finales, la presión se siente e influye. Que Boca y River estén al acecho no es una buena noticia para el resto de los equipos.

—Estamos cada vez más cerca del Mundial. ¿Qué expectativas tenés al ver el desempeño de la Selección?

—La Selección Argentina está a la altura de las mejores del mundo y tiene las mismas posibilidades que Francia, Alemania, Inglaterra y España. No creo que seamos los grandes candidatos, pero sí que vamos a disputar la Copa con las potencias.