Con el aliento albiceleste en Nueva York, la Selección busca el pase a la final

Busca otra final. La Selección Argentina está a un solo paso de meterse en una nueva final de la Copa América. Claro está que para eso, tendrá que vencer a Canadá hoy, pero los argentinos lo saben y ayer realizaron otro multitudinario banderazo en el Times Square de Nueva York, previo a las semis.

La cábala se repite, en la previa de un nuevo partido de Argentina ante Canadá (ya se enfrentaron en el partido inaugural del certamen y la Albiceleste ganó por 2 a 0). Con la cobertura especial de Adriel Driussi, periodista de AIRE, se pudo apreciar cómo el corazón de Manhattan, se volvió a teñir de celeste y blanco.

En el medio del Times Square, la hinchada albiceleste le puso calor, a una tarde que llegó a los 30°, con sombrillas, banderas, bombos con las imágenes sublimadas de Messi y Maradona y trompetas, el público le puso color a la popular explanada.

Di María y Messi serán titulares ante Canadá

La Selección Argentina realizó su último entrenamiento antes de jugar contra Canadá, en busca de la final de la Copa América. Lionel Scaloni siguió probando variantes en el equipo, que por el momento tiene como certezas las presencias de Lionel Messi y Ángel Di María, pero mantiene dos dudas, una en la defensa y otra en la mitad de la cancha.

Emiliano Martínez, figura en la definición por penales ante Ecuador de cuartos de final, es una fija en el arco. En la defensa aparece la primera duda: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean por el lateral derecho, mientras se mantienen Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Licha salió por una sobrecarga promediando el complemento del partido pasado pero está recuperado y su presencia no corre riesgos. En tanto, Rodrigo De Paul y Alexis MacAllister son fijas en la mitad de la mitad de la cancha y resta saber quién será el tercer mediocampista. Enzo Fernández, Giovani Lo Celso y Leandro Paredes (de arranque en el debut y contra Perú) son los principales candidatos para ocupar ese lugar, mientras que un paso atrás corre Exequiel Palacios. En tanto, los delanteros serían Messi, Julián Álvarez y Angel Di María.

“Messi va a jugar aunque no esté en condiciones”

Por otro lado, en la conferencia de prensa previa al duelo con Canadá en el MetLife Stadium Scaloni aseguró que Lionel Messi está en condiciones de jugar y mañana será titular, luego de la lesión que lo tuvo en duda para el partidos de cuartos de final, donde igualmente jugó todo el encuentro.

Consultado por cómo acuerda Scaloni con el propio Messi si el capitán está o no para jugar, el DT no dejó dudas en la toma de decisión: “El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, está para jugar. Para mañana está para jugar, sin dudas”, dijo Scaloni.