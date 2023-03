Con la fórmula Messi-Mbappé, el PSG triunfó ante el Brest

En la jornada de ayer por la tarde, el París Saint-Germain de Lionel Messi se medía ante el Brest como visitante y en el marco de la fecha 27 de la Ligue 1. En esta oportunidad, el elenco parisino se impuso por 2 a 1 sobre el final y el argentino, campeón del mundo y ganador de siete balones de oros, hizo una asistencia.

En la primera etapa no pasaba demasiado, pero el combinado de Christophe Galtier encontró el gol tras una jugada fortuita. Luego de un disparo de Kylian Mbappé que tapó el arquero rival, Carlos Soler tomaría el rebote para estampar el 1 a 0. Sin embargo, la alegría no les duraría demasiado, ya que seis minutos más tarde, el local encontraría el empate gracias al tanto de Franck Honorat, que no perdonó al italiano Donnarumma en el mano a mano. Al descanso se iban 1 a 1, pero la diferencia entre jerarquías continuaba.

En el complemento, el duelo fue chato, casi sin llegadas y las pocas eran de PSG. En una de las últimas jugadas, el rosarino se vistió de mago, metió un pase sensacional para el delantero francés, que se fue solo desde mitad de cancha, gambeteó al arquero y definió con el arco vacío para poner el 2 a 1 definitivo. Con este resultado, los parisinos llegaron a 66 puntos y siguen líderes 11 unidades arriba de Olympique Marsella. Además, con este pase gol, Messi es el mayor asistidor en las grandes ligas de Europa y también en Francia.

Los otros argentinos que sumaron minutos

Además del encuentro que jugó Messi en Francia, hubo varios argentinos que tuvieron acción en Europa. Dicho esto, Enzo Fernández fue titular en el duelo que disputó el Chelsea ante el Leicester. El mediocampista tuvo su mejor actuación en Los Blues y además, puso una asistencia para el 2-1 de Havertz.

Por su parte, y en el marco de la misma Premier League, Julián Álvarez entró a los 57 minutos del duelo entre el Manchester City y el Cristal Palace, con triunfo para los de Guardiola por 1 a 0. Finalmente, Giovanni Simeone, recientemente convocado por Lionel Scaloni, disputó solo 7 minutos en el triunfo del Napoli.