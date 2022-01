Con la mente puesta en Colombia, la Scaloneta se rearma

Ya con Lionel Scaloni al mando del equipo, luego de tener el alta inmunológica del Covid-19, el seleccionado nacional trabaja pensando en lo que será la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

La Selección argentina, ya clasificada al Mundial de Catar, se prepara pensando en lo que será el partido frente a Colombia, que se disputará mañana en Córdoba; dónde Scaloni tiene en mente varios cambios respecto al equipo que se impuso 2 a 1 a Chile, pese a saber que el rival de turno se juega a todo o nada.

Cabe destacar que el Seleccionado nacional contará con varias bajas. Por un lado Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico llegaron al límite de tarjetas amarillas, por lo que no podrán ser de la partida. Mientras que el Papu Gómez sufrió un duro golpe en el tobillo durante el partido frente a Chile, y hasta el día de hoy es baja del once inicial. Por último, y no menos importante, en la jornada de ayer el ex Argentinos y Boca, Alexis McCallister, volvió a dar positivo de Covid-19 luego de los testeos correspondiente. En consecuencia, quedó desafectado de la convocatoria.

Los posibles cambios

Así las cosas, si bien aún no está confirmado, Lionel Scaloni tendría en mente parar un equipo alternativo pensando en el duelo frente a Colombia. De este modo, se analizan los ingresos de Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, y Marcos Acuña en la defensa para acompañar a Lisandro Martínez.

En el medio volvería Guido Rodríguez, un pilar del ciclo Scaloni, ya recuperado del Covid-19. Mientras que Giovani Lo Celso será una fija para reemplazar a un pilar como lo es Rodrigo De Paul. Esto indicaría que Dybala y Ángel Correa tendrían la gran posibilidad de mostrarse desde el inicio del partido después de mucho tiempo de esperarlo.

La buena noticia es que la cinta de capitán continuará en el brazo izquierdo de Ángel Di María. Ya que el histórico referente del Seleccionado mayor y autor de uno de los goles más gritados en los últimos años es una fija en el once que mañana buscará una nueva victoria en Córdoba.

Así las cosas, Argentina formaría con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez; Lucas Ocampos o Alejandro Gómez, Paulo Dybala, Ángel Di María; Ángel Correa o Lautaro Martínez.