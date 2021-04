Con polémica y muchos goles, cerró la novena fecha

En la jornada de ayer por la noche, la Copa de la Liga Profesional cerró su noveno capítulo con tres atractivos duelos. Desde que comenzó el certamen en febrero de este año, la novena fecha fue una de las que más promedio de gol tuvo en lo que va del torneo. Con un total de 41 tantos y un promedio 3.15 de celebraciones, superó a la fecha anterior que había sido la de mayor cantidad hasta ese momento.



En la tarde noche del lunes, dos encuentros tuvieron su compromiso por la Zona 2. Por su parte, Huracán venció por 3 a 0 a Sarmiento en el Tomás Adolfo Ducó y con esta victoria escaló al octavo puesto de la tabla de posiciones superando a Gimnasia y Esgrima La Plata por dos puntos. Los goles para la alegría del conjunto de Frank Kudelka los hizo el mendocino Juan Garro, en dos oportunidades, y Juan Ramírez.



Por otro lado y al mismo horario, Lanús perdió la chance de sumar de a tres en condición de local ante Newell’s y pese a esto, continúa como escolta de Vélez. En el cotejo jugado en el estadio Néstor Díaz

Pérez, el Grana comenzó ganando con gol de José Sand. Sin embargo, los comandados por Germán Burgos encontraron el empate gracias a Jonatan Cristaldo antes de irse al descanso y en el complemento, un doblete de Jerónimo Cacciabue le dio el triunfo por 3 a 1 al elenco del Mono. De esta manera, logró los primeros tres puntos como director técnico de la Lepra rosarina.

Al cierre de esta edición, Atlético Tucumán derrotó por 2 a 0 al líder Vélez, que sigue como puntero de su grupo con un total de 19 unidades. Los goles para que el Decano salga victorioso en la noche tucumana los hicieron Oliver Benítez y Augusto Lotti.

Mauro Vigliano rompió el silencio

Luego del polémico arbitraje del sábado por la noche en el clásico de Avellaneda, el platense Mauro Vigliano reconoció y lamentó el error en el penal. En este sentido, el juez de 45 años confesó: “Estaba convencido hasta el final de que el penal era penal. Después busqué la jugada, no tenía buena señal en el vestuario y al final la pudimos ver. Las imágenes son elocuentes, fue un error gravitante y es muy doloroso”.



Por otra parte, demostró su lamento y agregó: “Entiendo al jugador, al hincha, al mundo que se siente perjudicado por la decisión arbitral, no me victimizo pero no saben el dolor que nos genera. Uno decide en una fracción de segundo, en un plano único, a una única velocidad”.